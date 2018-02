Sedici gol in 29 partite. Gli ultimi due, segnati nella notte europea del San Paolo di Napoli. Bastano i numeri per spiegare il fenomeno Timo Werner: attaccante di soli 21 anni, che nella scorsa Bundesliga mise a segno 21 reti in 32 gare. Cresciuto ed esploso nello Stoccarda, club con il quale è diventato il più giovane esordiente nella storia del club all'età di 17 anni, 4 mesi e 25 giorni, Werner è arrivato a Lipsia nel 2016 per 10 milioni di euro.

Un investimento che ora il club dei "Tori Rossi" potrebbe anche far fruttare, visto che il valore del giocatore è schizzato oltre i 50 milioni di euro e che ci sono già alla porta grandi club come Bayern Monaco, Real Madrid, Chelsea, Liverpool e Manchester United. Definito in Germania il nuovo Miroslav Klose, Werner piace anche alle italiane (Inter in primis) ma difficilmente lo vedremo nella nostra Serie A.

La rabbia dei tifosi tedeschi.

"Gli unici campionati nei quali non giocherei sono quello francese e quello italiano", ha dichiarato qualche giorno fa il bomber della squadra delle "lattine". Una chiusura netta verso il nostro paese, che mette in difficoltà i dirigenti nerazzurri: interessati a lui, qualora dovesse partire Mauro Icardi. Nella prossima estate, il 21enne di Stoccarda sarà quindi uno dei principali protagonisti…e non solo nelle trattative di mercato.

In occasione della prossima Coppa del Mondo, tra i convocati di Joachim Loew, ci sarà anche l'attaccante del Lipsia: già decisivo con la nazionale tedesca nella scorsa Confederations Cup con i gol segnati alla Repubblica Ceca e alla Norvegia. Il tutto per la rabbia della stragrande maggioranza dei tifosi: inviperiti con lui da diversi mesi. Il giovane Timo è infatti da tempo il bersaglio preferito dei sostenitori tedeschi, a causa del suo trasferimento da una squadra storica come lo Stoccarda al Lipsia: squadra sponsorizzata dal colosso internazionale Red Bull.