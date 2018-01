Il 2017 del Real Madrid si è chiuso in maniera disastrosa, con la pesante debacle interna contro il Barcellona. Una sconfitta che ha portato addirittura a 14 i punti di distanza delle merengues dai catalani che viaggiano in maniera spedita verso il titolo. Tempo di riflessioni dunque in casa Blancos soprattutto per ciò che concerne il mercato: l'obiettivo primario è quello di puntellare la rosa e provare a mettere le basi per un restyling soprattutto per ciò che concerne il reparto offensivo.

Real Madrid, vertice di mercato dopo il ko con il Barça.

In attesa di tornare in campo per la sfida del 7 gennaio in casa del Celta, il Real Madrid ha deciso di riorganizzare le idee. A tal proposito nella giornata di martedì è andato in scena un vertice al Bernaebu tra il presidente Florentino Perez, il direttore generale Sanchez e mister Zidane. L'obiettivo? Analizzare il momento, fissare gli step della seconda parte di stagione e soprattutto analizzare il mercato

Ultime notizie di calciomercato Real, caccia al bomber.

Come evidenziato dalla stampa spagnola e in particolare da Marca, tra i punti all'ordine del giorno c'è stato anche quello relativo alla possibilità di ingaggiare un nuovo centravanti. Il 30enne Benzema, oltre a non aver mai convinto fino in fondo al Real, sarà costretto ad uno stop di circa un mese per infortunio. Bisogna prendere in considerazione anche la situazione di Ronaldo (prossimo al rinnovo), che a febbraio spegnerà 33 candeline. Inevitabile dunque pensare alla possibilità di operare sul calciomercato in entrata sul fronte dell'attacco.

Werner nome nuovo nelle trattative merengues.

Difficile pensare ad una super mossa nell'immediato, ma nella sessione di calciomercato invernale potrebbero essere messe le basi per i prossimi super affari estivi. L'ultimo nome caldo per l'attacco del Real, è quello del tedesco Timo Werner che si sta mettendo in luce con il Lipsia. Il classe 1996 sembra avere doti da predestinato e soprattutto ha una valutazione di mercato di circa 60 milioni. Una somma importante ma sicuramente più bassa di quella che il Real dovrebbe investire per gli altri due sogni di mercato Icardi e Kane: circa 200 milioni di euro per il primo, più di 100 per il secondo.