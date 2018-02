Un Bayern Monaco spietato ha piegato il Besiktas di Selon Gunes con un sonoro 5 a 0 che ha messo al sicuro la qualificazione ai quarti di Champions League. Gli uomini di Jupp Heynckes hanno faticato non poco a trovare la via per il goal ma nella ripresa hanno dilagato: dopo la rete di Thomas Muller nella prima frazione è arrivata la doppietta di Robert Lewandowski, una rete di Kingsley Coman e la seconda marcatura di giornata del capitano bavarese.

Il punto della svolta della gara è arrivato al 16′ quando l'arbitro rumeno Ovidiu Hategan ha tirato fuori il cartellino rosso per Domagoj Vida: in quel momento è la partita è cambiata perché nonostante una resistenza davvero ammirevole il muro non ha retto e nella ripresa i bavaresi hanno dilagato, chiudendo, difatti, il discorso qualificazione. Buona prestazione da parte di Coman, Vidal e Robben, entrato al posto dell'infortunato James Rodriguez. Il Besiktas non è giudicabile vista l'inferiorità numerica arrivata quasi subito ma in alcune situazioni la difesa di Gunes ha toppato in maniera clamorosa.

Le formazioni.

Jupp Heynckes ha schierato il suo 4-3-3 con Ulreich; Kimmich, Hummels, Boateng, Alaba; Martinez come volante; Muller, Vidal, James Rodriguez e Coman alle spalle di Lewandowski. Senol Gunes ha mandato in campo il solito Besiktas: Fabri; Adriano, Pepe, Vida ed Erkin; Medel e Hutchinson come mediani; Quaresma, Talisca e Babel sulla trequarti a supporto di Vagner Love.

Besiktas in 10 per il rosso a Vida. Müller sblocca la sfida.

Dopo una prima parte iniziale molto equilibrata la gara ha vissuto il primo punto di svolta con l'espulsione di Vida per fallo da ultimo uomo su Lewandowski: sulla punizione seguente James Rodriguez è andato vicinissimo al vantaggio ma la palla è finita fuori di un niente. Sul ribaltamento di fronte Vagner Love ha provato a mettere paura a Ulreich ma la sua conclusione è terminata alta sulla traversa. Nonostante l'inferiorità numerica e alcune occasioni da parte dei bavaresi, la più limpida è quella di Hummels che viene stoppato da Fabri, il Besiktas ha provato a uscire dalla sua metà campo con il palleggio e mai ricorrendo alla palla lunga.

La squadra di Gunes ha cercato a offendere con Quaresma e Pepe ma al 43′ è arrivato il vantaggio del Bayern: Thomas Müller ha bucato Fabri da distanza ravvicinata su assist di David Alaba. Grandissima azione personale di Kingsley Coman sulla sinistra prima della rete del capitano bavarese. Prima della fine della frazione Heynckes ha dovuto sostituire James per un problema muscolare: al suo posto Robben.

Coman, Müller e Lewa: qualificazione in cassaforte.

La ripresa ha visto un Bayern troppo convinto di volerla chiudere subito e così è stato: palla nello spazio di Muller per Lewandowski che va sul fondo e crossa sul dischetto del rigore dove arriva Coman che calcia di prima intenzione e batte Fabri per la seconda volta.

Il Bayern ha trovato il doppio vantaggio con il francese e dopo aver attaccato per diversi minuti è arrivato il tris all 66′: Thomas Müller ha deviato in rete un cross dalla destra di Kimmich con un incolpevole Fabri che è costretto a raccogliere il pallone in rete per l'ennesima volta. Tosic si è dimenticato completamente del calciatore tedesco che ha battuto verso la porta senza problemi. Al 79′ e all'88' viene servito il pokerissimo e a metterlo in tavola era l'unico che mancava all'appello nel tabellino, ovvero Robert Lewandowski: il centravanti polacco ha ribadito in rete una respinta di Fabri su tiro dalla distanza di Hummels e poi ha insaccato a porta vuota un comodo assist di Müller. Sesta doppietta stagionale per il numero 9 del Bayern. Qualificazione in cassaforte per i bavaresi e Jupp Heynckes che può giocarsi al meglio le sue chance sia in Bundesliga, dove ha +19 sul Borussia Dortmund; e in Champions, dove è già proiettato ai quarti dopo la vittoria questa sera.

Il migliore: Kingsley Coman.

Uno dei migliori in campo all'Allianz Arena è stato l'esterno offensivo francese del Bayern che ha piazzato il suo secondo sigillo stagionale in Europa e ha messo lo zampino nella prima rete di Thomas Müller con un dribbling fantastico su Adriano. Anno dopo anno questo ragazzo sta acquisendo sempre più sicurezza e consapevolezza nei suoi mezzi.