Prima la foto del bacio sul pancino per annunciare la maternità della moglie, Alice Campello, poi la notizia che il lieto evento sarà doppio. Alvaro Morata, attaccante del Chelsea e della Spagna, sarà sì papà – come rivelato dalla coppia che ha scritto due bellissimi messaggi su Instagram – ma secondo quanto appreso da Tikitakas l'ex punta del Real Madrid e la bellissima consorte non sarebbero in attesa di un bambino ma di due gemelli. Una fonte vicina al sito spagnolo ha confermato quelle che erano solo delle indiscrezioni: e così in quel ventre già prominente, inizialmente nascosto sotto maglioni e cappotto, cresce il frutto dell'amore dei due giovani conosciutisi a Torino, ai tempi dell'avventura bianconera del calciatore.

Una love story dolcissima

Finita sotto i riflettori del gossip non per il chiacchiericcio licenzioso – che spesso accompagna i personaggi del mondo dello sport e dello spettacolo – ma per la semplicità e l'evoluzione del rapporto arrivato anche in un momento cruciale della carriera di Morata. Aveva lasciato la ‘casa blanca' per andare a Torino e farsi le ossa in Italia. Le merengues però scelsero di non tagliare del tutto il cordone ombelicale e per effetto della clausola di recompra fecero sì che – una volta esploso in Serie A e in Champions – il ragazzo tornasse in Spagna, accanto a mostri sacri come Cristiano Ronaldo e Benzema oppure Gareth Bale.

Fidanzati e poi sposi

Nell'estate scorsa Alvaro (25 anni) e Alice (22) hanno coronato il loro sogno d'amore con un matrimonio da favola a Venezia, nello splendido scenario della Laguna. Una cerimonia principesca per la una ‘principessa' che il calciatore aveva chiesto in moglie scegliendo un modo molto originale e una platea d'eccezione, il palcoscenico del Rialto Theatre di Madrid. Durante uno spettacolo di magia s'inginocchiò davanti alla fidanzata e le porse quell'anello con brillante per strapparle il fatidico sì dopo averle dedicato – e lo fa tuttora – ogni gol mimando con le mani la lettera A, l'iniziale del nome di Alice.

Il 19 novembre, il primo indizio della gravidanza

La foto che Morata aveva postato su Instagram nella quale accarezzava il pancino di Alice fu un segnale chiaro: sullo sfondo del Winter Wonderland di Hyde Park, a Londra, l'attaccante dei Blues comunicò al mondo intero (anche se non in maniera ufficiale) che la consorte aspettava un bimbo. Conferma arrivata a metà dicembre, sempre attraverso il social network e questa volta corredata da un'immagine e un messaggio molto tenero.

A post shared by ALICE (@alicecampello) on Dec 24, 2017 at 1:14pm PST

Sei la mia felicità, il marito migliore che potessi desiderare… sei il mio rifugio, la mia casa, la mia gioia, la mia famiglia… e sono sicura che sarai il miglior papà che esiste. Ti amo che mi scoppia il cuore – scrisse Alice al suo Alvaro che ricambiò quelle parole con altre altrettanto dolci.

La dedica e l'ammonizione

In occasione dell'ultima gara di Premier League, dopo aver segnato il gol vittoria al 91°, l’ex juventino ha voluto dedicare a mamma Alice quella rete. E così Alvaro ha nascosto il pallone sotto la maglietta a mo’ di pancione e si è messo il pollice in bocca. Una scena imperdibile per telecamere e fotografi ma non di gradimento del direttore di gara che s'è mostrato severo nel censurare quell'atteggiamento: cartellino giallo a Morata, il quinto della stagione e una squalifica in arrivo. Oltre al bebè… o ai bebè, come dicono dalla Spagna.