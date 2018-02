Sette doppiette, una tripletta e addirittura un poker in questa stagione. Quando Ciro Immobile è al top non ce n’è per nessuno. L’attaccante campano in questa settimana ha segnato prima due gol al Verona e poi ne ha realizzati tre alla Steaua Bucarest, nel return match dei sedicesimi di Europa League. La Lazio, ancora in corsa su tre fronti, sogna con il suo bomber che ha una media strepitosa: 31 gol in 31 partite stagionali, il record di gol in una singola annata con il club è a un passo. Mentre in Europa meglio di Immobile ha fatto solo Kane.

La stagione piena di gol di Immobile

La prima parte della stagione di Immobile è stata stellare. Quattordici gol segnati nelle prime undici di campionato, numeri strepitosi. Poi c’è stato un piccolo blocco seguito al playoff con la Svezia. Il poker realizzato alla Spal, nel giorno dell’Epifania, ha chiuso ogni tipo di discussione e ha riportato il bomber in testa alla classifica dei cannonieri. La sosta del campionato lo ha ribloccato, ma in questa settimana Immobile è tornato il bomber di sempre e i suoi numeri sono strepitosi.

Immobile a caccia del record di Signori

Ora nel mirino di Immobile c’è Beppe Signori, grandissimo attaccante che detiene il record di gol in una singola stagione con la Lazio, ne realizzò 32 nel 1992-1993. L’ex del Siviglia è già a quota 31 e pare scontato che ne realizzi almeno due da qui a maggio. Il record è nel mirino e la freccia per il sorpasso è stata già messa. Numeri stellari che naturalmente fanno felice anche il giocatore: “Voglio condividere i miei gol con i miei compagni, abbiamo superato questa piccola crisi e voglio continuare domenica contro il Sassuolo”.

Solo Kane meglio di Immobile

Ventidue gol in ventidue partite di campionato, uno ogni 85 minuti. Cinque in cinque incontri di Europa League, due in tre match di Coppa Italia e due alla Juventus nella Supercoppa Italiana. E terzo posto nella classifica della Scarpa d’Oro, un gol in più di Immobile lo hanno realizzato nei rispettivi campionati Kane e Cavani. Harry Kane è l’unico bomber che fin qui ha realizzato più gol di lui in tutta la stagione. Il centravanti del Tottenham è a quota trentaquattro (ventitré in Premier, sette in Champions, quattro in FA Cup).