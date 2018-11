E' passata poco più di una settimana dalla tragedia che ha sconvolto Leicester. E' ancora vivo, e lo sarà a lungo, il dolore delle Foxes per la morte del proprietario e presidente del club Vichai Srivaddhanaprabha e delle altre 4 persone presenti a bordo dell'elicottero che si è schiantato in un parcheggio nei pressi del King Power Stadium. Grande commozione per Schmeichel e compagni anche in occasione della partita vinta sul campo del Cardiff, con la conferma di un vero e proprio trauma per tutto il Leicester, difficile da superare. Anche per questo i l club ha deciso di correre ai ripari, avvalendosi dell'aiuto di professionisti.

Leicester, Schmeichel e i giocatori sotto shock. Il club ricorre agli psicologi

Giocatori, staff tecnico e collaboratori del Leicester sono ancora sotto shock per l'incidente aereo di sabato scorso. Basti pensare alla situazione di Kasper Schmeichel, il portiere che ha assistito alla tragedia, cercando anche con eroismo di salvare la vita alle persone presenti nell'elicottero. Il portiere professionista esemplare è sceso in campo in occasione di Cardiff-Leicester, non riuscendo a trattenere le lacrime nel pre-partita. Ai microfoni del Sun, prima della partenza per la Thailandia il portiere danese ha raccontato il ricorso alla terapia per cercare di metabolizzare quanto accaduto: "Certo che ho parlato con qualcuno. Ero in campo, ho salutato il presidente e ho visto tutto accadere davanti ai miei occhi. E sfortunatamente è un qualcosa che rimarrà con me per sempre. Ma la società è stata grandissima e tutti quanti abbiamo avuto il supporto di cui avevamo bisogno. Non sarà mai un ricordo piacevole, ma ho avuto tutto l’aiuto necessario".

Leicester, psicologi e aiuti anche per i calciatori delle giovanili dopo la morte del presidente

E Kasper Schmeichel non è stato l'unico giocatore del Leicester a sottoporsi alle cure degli psicologi, dopo la tragedia in cui ha perso la vita il proprietario del club. Alcuni dei dirigenti della società biancoblu ha infatti deciso di ricorrere ad un vero e proprio staff di professionisti per alleviare il dolore non solo dei componenti della squadra, ma anche delle loro famiglie e addirittura dei ragazzini delle squadre giovanili. Un gesto che conferma la volontà del Leicester di dimostrarsi vicina ai più piccoli che hanno accusato maggiormente il colpo della tragedia aerea. E le risposte sono state positive come confermato al Sun da un genitore: "Gesto splendido, il club considera ogni calciatore di tutte le età, come uno di famiglia. Molti dei nostri ragazzi sono andati allo stadio a depositare fiori e hanno visto migliaia di tributi. È un qualcosa a cui pensano molto e di cui parlano". Una situazione che conferma l'ottimo lavoro effettuato da Vichai Srivaddhanaprabha in passato.