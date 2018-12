Cosa ha causato l'incidente nel quale il 27 ottobre scorso ha perso la vita il presidente del Leicester, Vichai Srivaddhanaprabha? Perché l'elicottero, poco dopo il decollo, è precipitato al suolo nell'area del parcheggio vicina allo stadio? Si è trattato di un errore un umano oppure c'è dell'altro che ha mandato il velivolo fuori controllo? Le indagini condotte dall'Air Accidents Investigation Branch su quanto accaduto quella tragica sera hanno portato a una deduzione plausibile: un guasto meccanico, ecco cosa avrebbe provocato l'avaria al sistema di controllo del motore di coda, disattivato per una vite allentata e impazzito fino a spingere il mezzo a roteare su sé stesso prima di schiantarsi al suolo.

La dinamica e la ricostruzione dell'incidente. Impossibile per il pilota riuscire a tenere l'elicottero in quota oppure tentare anche un atterraggio di emergenza: l'AW-169 Augusta Westland – come si apprende sui tabloid – ha perso stabilità ed equilibrio per l'inefficienza del rotore di coda che compensa il movimento generato dal rotore principale. Sono stati quelli gli ultimi istanti prima dell'impatto nel quale sono morte – oltre al massimo dirigente delle Foxes – anche altre quattro persone (2 membri del suo staff, Nusara Suknamai e Kaveporn Punpare, e i piloti Eric Swaffer e Izabela Roza Lechowicz.). L'oscillazione improvvisa e repentina del velivolo ha trasformato in un inferno quello che era un viaggio abituale, considerata l'abitudine da parte del massimo dirigente di lasciare il King Power Stadium a bordo del suo elicottero.

L'inchiesta non è chiusa ma arrivata a un punto fondamentale. La stessa Air Accidents Investigation Branch (la struttura investigativa del dipartimento dei Trasporti britannico) ha fatto sapere che non considera esaurita l'indagine. Tra le varie testimonianze anche quella del fotografo Ryan Brown che in un'intervista alla BBC raccontò alcuni dettagli della sciagura: "Appena l’elicottero s'è librato sopra lo stadio ho udito un rumore sordo, ho avuto l'impressione che il motore avesse ceduto e il velivolo fosse completamente fuori controllo. Lo schianto è stato fortissimo".