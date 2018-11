Tre settimane fa il presidente del Leicester Vichai Srivaddhanaprabha è morto tragicamente. Il suo elicottero cadde all’esterno del King Power Stadium, lo stadio delle Foxes. La struttura investigativa che si occupa dell’incidente ha fatto sapere che, dopo aver effettuato un primo esame, l’elicottero ha avuto un problema al sistema di controllo del rotore di coda. In poche parole il mezzo non rispondeva più ai comandi del pilota.

L’Air Incident Investigation Board (Aaib) è una struttura investigativa che si occupa nel Regno Unito degli incidenti aeronautici e in un comunicato ha fatto sapere che il problema al sistema di controllo del rotore di coda è costato la vita a Vichai, ai due piloti e agli altri due passeggeri. Il rotore è uno strumento fondamentale che spinge il velivolo nella direzione opposta a quella indesiderata generata da quello principale, in questo modo il mezzo ha stabilità. L’esame della scatola nera ha dunque fatto capire che l’elicottero dello sfortunato patron del Leicester oscillava verso destra, anche se i pedali indicavano la direzione opposta. L’esame proseguirà a lungo, l’inchiesta dovrebbe chiudersi tra un anno.

Lo scorso 27 ottobre pochi minuti dopo la fine della partita tra il Leicester e il West Ham il patron Vichai come ha sempre fatto dopo i match interni è salito sul suo elicottero, che ha preso il volo alle 20.17, ora locale, il mezzo ha raggiunto i 320 piedi di altezza sopra il cerchio di centrocampo del King Power Stadium, il pilota poi ha ritratto il carrello di atterraggio e ha continuato a salire. Poi improvvisamente il velivolo ha iniziato a oscillare, il pilota ha provato a far salire l’elicottero, che però non ha risposto ai comandi e poco dopo è caduto, le fiamme lo hanno avvolto, non c’è stato nulla da fare per le cinque persone che erano a bordo.