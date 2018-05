La Uefa processa Buffon, quante giornate di squalifica rischia il portiere della Juventus

La Commissione Controllo, Etica e Disciplina della Federazione deciderà entro il 31 maggio l’entità della squalifica da infliggere al portiere bianconero sotto ‘processo’ sia per l’espulsione e per quanto avvenuto in campo poco dopo il rigore al Real Madrid sia per ‘violazione dei principi di comportamento’ che hanno fatto da corredo accessorio allo sfogo in diretta tv.