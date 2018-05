Ci sono pochissimi dubbi ormai sul futuro di Gigi Buffon. Il portiere a fine stagione appenderà i guantoni al chiodo. La sua festa d'addio alla Juventus è prevista per il 20 maggio in occasione dell'ultima gara casalinga contro il Verona, quella in cui i bianconeri sperano anche di celebrare il settimo titolo consecutivo. E la Nazionale? A sorpresa l'estremo difensore stizzito per le recenti polemiche nei suo confronti potrebbe anche decidere di rinunciare alla convocazione per l'amichevole Italia-Olanda dell'Allianz Stadium del 4 giugno, saltando così anche la festa organizzata per lui dalla Federcalcio.

L'ultima partita di Buffon con la Juventus

Al momento l'unica certezza è quella relativa all'ultima partita di Gigi Buffon in bianconero. L'estremo difensore saluterà la Juventus il prossimo 20 maggio in occasione della gara interna contro il Verona, ultima di campionato. Festa grande per il portiere allo Stadium, con la squadra di Allegri che spera di poter celebrare anche il settimo titolo consecutivo. Al momento infatti non sembrano esserci ripensamenti per Buffon che avrebbe proseguito per un'altra annata, in caso di vittoria di Champions e possibilità di disputare il Mondiale per club.

Buffon potrebbe rinunciare alla festa d'addio con la Nazionale italiana

Dopo la festa con la Juve è in programma quella con l'Italia. A tal proposito la Figc avrebbe pensato al 4 giugno quando sempre all'Allianz Stadium di Torino si giocherà l'amichevole contro l'Olanda. Un'occasione unica per celebrare il portiere campione del mondo, in lacrime dopo la mancata qualificazione ai Mondiali. A sorpresa però, come evidenziato dal Corriere dello Sport, potrebbe essere lo stesso Buffon a rovinare i piani federali, rinunciando alla sua ultima convocazione in Nazionale e di conseguenza alla cerimonia legata al suo addio.

Perché Buffon potrebbe dire no alla convocazione per Italia-Olanda e alla cerimonia di addio alla Nazionale

Il motivo di questa scelta? Le troppe critiche a Buffon incassate per la sua presenza tra i convocati contro Argentina e Inghilterra, che secondo alcuni tifosi è stata considerata inutile. Il portiere che ha giocato solo contro l'Argentina all'epoca dei fatti ha risposto facendo leva sul suo entusiasmo e sulla sua voglia di dare una mano al gruppo, senza alcuna "passerella". A complicare le cose anche la pioggia di reazioni negative per il suo celebre sfogo post Real-Juventus, che Buffon non si aspettava e che potrebbe contribuire a fargli dire no all'eventuale chiamata del nuovo ct della Nazionale che a meno di colpi di scena sarà Roberto Mancini