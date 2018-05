La Uefa, a un mese esatto dalla gara di ritorno dei quarti di finale di Champions League tra Real Madrid e Juventus, ha aperto ufficialmente due procedimenti nei confronti di Gigi Buffon: il primo relativo al cartellino rosso ricevuto dall’arbitro Michael Oliver, sventolato dall’arbitro al grandissimo numero uno per le proteste seguite all’assegnazione di un calcio di rigore per i ‘blancos’ nei minuti di recupero, l’altro invece per violazione dei principi generali di comportamento. Il capitano bianconero rischia una squalifica pesante.

Ci vorranno venti giorni per scoprire il destino del portiere della Juventus. Perché la Commissione Disciplinare della Uefa si riunirà il prossimo 31 maggio e quel giorno verrà decisa la sanzione, che comunque vada non inciderà su Buffon, che la settimana prossima lascerà la Juventus e dirà ufficialmente addio al calcio giocato, anche se l’ultima partita potrebbe disputarla contro l’Olanda, allo Stadium lunedì 4 giugno nell’ultima amichevole stagionale.

Di sicuro avrà una squalifica Buffon, perché dopo il rosso ricevuto da Oliver non è arrivata nessuna sanzione, anche se in questo caso è letteralmente questione di tempo perché la sanzione arriverà, bisogna capire quanto sono state forti le proteste nei confronti di Oliver e cosa avrà scritto nel referto l’arbitro inglese. Le parole del dopo partita invece verranno valutate separatamente. Dopo quella partita Buffon aveva con parole molto forti attaccato il fischietto inglese e aveva utilizzato delle parole davvero molto pesanti.

Non so se lo ha fatto per un suo vezzo e per mancanza di personalità, ma un essere umano non può decretare l’uscita di una squadra. Uno così al posto del cuore ha un bidone d’immondizia. Se non puoi stare in campo in una partita simile, te ne stai con moglie e figlia in tribuna. Non sapeva dove si trovava quali squadre si affrontassero, non conosceva i calciatori in campo, non sapeva un c…Non poteva permettersi di rovinare un’impresa epica.