Con il campionato in sosta a tenere banco in casa Juventus è il mercato. Marotta, Paratici e tutta la squadra mercato bianconera è infatti già a lavoro sia per l’imminente sessione di riparazione che ha preso ufficialmente il via il 3 gennaio scorso che per la campagna di rinforzamento in vista della prossima stagione. Ecco nel dettaglio come si sta muovendo il club piemontese.

Le trattative calde per gennaio: difficile Emre Can, l’unica incognita è Alex Sandro….

Come da tradizione però la Juventus difficilmente interverrà pesantemente durante la sessione invernale di mercato nella quale potrebbe “regalare” a Massimiliano Allegri solamente un centrocampista (che non è comunque una priorità). I dirigenti bianconeri stanno infatti lavorando per portare a Torino già a gennaio il tedesco del Liverpool Emre Can (23 anni) in scadenza a giugno 2018 con i Reds. Se per il suo arrivo a parametro zero dal 1° luglio prossimo sembrano esserci ormai pochi dubbi, molti di più ce ne sono per quanto riguarda la possibilità che il calciatore arrivi alla corte di Allegri già in questa sessione dato soprattutto l’ostracismo del suo attuale allenatore Jurgen Klopp che non sembra per nulla disposto a far partire subito il ragazzo.

In uscita invece, piazzato Marko Pjaca in prestito allo Schalke 04, il mercato bianconero dovrebbe essere chiuso. Unico dubbio è rappresentato da Alex Sandro che potrebbe far cambiare i piani della Vecchia Signora. Su di lui infatti ci sono il Chelsea di Antonio Conte e il Manchester United di José Mourinho. Nel caso il terzino brasiliano dovesse partire in casa bianconera si punterebbe su uno tra José Luis Gayà (22) del Valencia, Emerson Palmieri (23) della Roma, Matteo Darmian (28) del Manchester United o il brasiliano Wendell (24) del Bayer Leverkusen.

Gli affari per giugno: da Praet a Barella per il centrocampo si guarda in Serie A.

La Juventus si muoverà molto di più invece a giugno in vista della nuova stagione. Oltre agli arrivi certi degli atalantini Mattia Caldara e Leonardo Spinazzola, e al probabile rientro alla base di Pol Lirola, difatti, gli uomini mercato della Vecchia Signora stanno già lavorando per rinforzare la rosa a disposizione di Allegri. Per il ruolo di terzino destro si seguono il belga del Psg Thomas Meunier (26 anni), il croato ex Genoa e Sassuolo adesso in forza all’Atletico Madrid Sime Vrsaljko (25) e lo spagnolo dell’Arsenal Hector Bellerin (22).

Per quanto riguarda il centrocampo invece, oltre al già citato Emre Can, la Juventus sta sondando il mercato italiano: grandi passi avanti sono stati fatti nelle ultime ore per quanto riguarda il belga della Sampdoria Dennis Praet (23). Ma non solo. Infatti, i dirigenti bianconeri hanno intensificato il pressing sull’Atalanta per Bryan Cristante e soprattutto hanno stretto una sinergia di mercato con il Cagliari che potrebbe portare in bianconero il talento Nicolò Barella (20), l’attaccante nordcoreano Kwang-Song Han (19) e il promettente Roberto Biancu (17). Occhi anche su Lorenzo Pellegrini (21) della Roma che al momento nel suo contratto ha una clausola rescissoria da 25 milioni di euro che la Juventus potrebbe decidere di pagare.

Il colpo di mercato: dopo Emre Can anche Ozil a zero?

Come Marotta e Paratici ci hanno ormai abituato da molti anni la Juventus è abituata a pianificare per tempo il mercato ed è sempre alla ricerca di grandi colpi senza esborsi per il cartellino, così come è stato per i vari Andrea Pirlo, Sami Khedira, Paul Pogba, Kingsley Coman, Dani Alves e Fernando Llorente. I veri colpi di mercato bianconeri dunque potrebbero essere piazzati adesso in vista della nuova stagione: detto di Emre Can, l’altro colpaccio potrebbe essere il trequartista dell’Arsenal, anch’esso in scadenza a giugno, Mesut Ozil (29). Secondo i tabloid inglesi, infatti, il tedesco sarebbe affascinato da un’esperienza in bianconero e la società piemontese sarebbe molto interessata a piazzare quello che diverrebbe certamente un grande affare. L’ostacolo principale è rappresentato dall’ingaggio superiore ai 10 milioni di euro che percepisce attualmente l’ex Real Madrid dai Gunners che sforerebbe il tetto massimo di 7,5 milioni di euro impostosi dal club bianconero. Ingaggio che invece il Manchester United del suo ex tecnico José Mourinho sarebbe disposto a riconoscergli. Solo un “sacrificio” da parte del calciatore potrebbe far decollare la trattativa con la Juventus. Difficile dunque, ma certo che prendere due dei migliori giocatori in circolazione in Europa senza spendere nemmeno un euro per i loro cartellini sarebbe già adesso da considerarsi il vero capolavoro del prossimo mercato.