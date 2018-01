La pazza idea di mercato della Juventus è raccontata dai tabloid: prendere Mesut Özil in scadenza di contratto con l'Arsenal (giugno 2018) e portarlo a Torino, incastonandolo nel centro che annovera già due tedeschi e compagni di nazionale: Sami Khedira ed Emre Can, che i bianconeri avrebbero voluto già a gennaio ma la reticenza del Liverpool a privarsi del mediano prima della fine del torneo ha bloccato l'operazione. L'intesa è stata già raggiunta ma i Reds hanno detto no anche alla proposta di conguaglio (circa 6 milioni) giunta dall'Italia per liberare calciatore.

Acthung. Solido, esperto, tecnicamente dotato e con quel pizzico di talento che lo rende perfetto: così potrebbe essere il centrocampo della Juventus qualora riuscisse il grande colpo di mercato rilanciato dalle ultime notizie in tempo reale sulle trattative. Trequartista oppure esterno d'attacco, il ruolo e le qualità dell'ex Real ne fanno una pedina di lusso per un club che vuole lottare alla pari con le big del calcio europeo: averlo in rosa è un segnale molto chiaro anche per la Champions e le ambizioni di metterla finalmente in bacheca dopo averla solo accarezzate prima a Berlino (20015) poi a Cardiff (2017).

Quanto costa Özil? Il valore di mercato attuale si aggira sui 50 milioni di euro (secondo Transfermarkt) ma l'opportunità di prenderlo a parametro zero ammorbidisce l'entità dell'esborso economico da prevedere a bilancio. Il punto è: quanto guadagna? A Londra il tedesco, 29enne, percepisce uno stipendio di circa 158 mila euro a settimana, ovvero poco meno di 8 milioni a stagione. Quando da Barcellona provarono a prendere informazioni su di lui, attraverso il proprio entourage Özil comunicò richieste assurde: il doppio di quanto incassa attualmente tra le fila dei Gunners, circa 16 milioni all'anno. Cifre elevatissime e totalmente fuori parametro per gli standard della Juventus dove Higuain e Dybala risultato tra i più pagati con ingaggi da 7.5 milioni.

Concorrenza. Quella della Juventus è solo un'idea, da parte del Manchester United invece prendere Özil è una richiesta specifica da parte di José Mourinho che ha segnato il nome del trequartista tedesco in cima all'agenda dei rinforzi necessari per completare il processo di trasformazione e di crescita dei Red Devils. Il manager portoghese, però, non vuole attendere il mese di giugno ma è intenzionato a chiudere subito. Quanto offrono da Old Trafford? Una somma di 40 milioni, come chiamare banco e aspettare che la pallina centri la casella giusta.