Un consiglio alla Juventus ("prendere subito Emre Can") e una promessa ("sono pronto a rinnovare il contratto"). In tempo di calciomercato le parole di Sami Khedira sono una sorta d'investitura ufficiale per quel che accadrà nelle prossime settimane. L'obiettivo dei bianconeri è portare in Italia subito il mediano 23enne in forza al Liverpool ma la volontà del club cozza con la reticenza di Klopp che almeno fino a giugno non vuole rinunciare al centrocampista. Quanto all'ex Real, ha un contratto fino al 2019 e – dipendesse da lui – non avrebbe difficoltà a mettere nero su bianco.

Quando sono arrivato, due anni e mezzo fa, non è stato facile cambiare la mentalità, diversa da quella di Madrid e da quella della Germania – ha ammesso a Sky Sport -. Adesso sono felice e gioco al top, so cosa vuol dire far parte della Juventus e sono pronto a proseguire la mia avventura qui.

Discorso a parte per Can. E' un jolly che Allegri può calare sul rettangolo verde nel ruolo di mediano davanti alla difesa o addirittura di centrale nel pacchetto arretrato. E' tutto pronto per il suo arrivo ma senza il via libera dei Reds servirà attendere il mese di giugno.

Lo conosco bene, è giovane ma è potente e molto talentuoso. Ma vista l'età deve imparare, deve cresere. Fossi la Juve se ci fosse la possibilità lo prenderei al volo, ora è anche libero dal contratto.

Concorrenza per lo scudetto. Napoli in vetta (a +1 proprio sulla Juventus), Roma e Inter anche se attardate sono avversari duri da superare. Rispetto agli anni scorsi la lotta per li titolo tricolore è più serrata. E poi c'è anche la Lazio che Khedira inserisce nel lotto dei "top team".