Juventus-Manchester United è una sfida decisiva per il gruppo H di Champions League. La squadra di Allegri con una vittoria nella sfida contro i Red Devils in programma mercoledì 7 novembre alle ore 21 (diretta tv su Sky, ma anche in chiaro su Rai 1), ipotecherebbe la qualificazione agli ottavi di finale, con la certezza del primo posto. Vietato sbagliare dunque per la Juventus, che vivrà una settimana molto intensa con la sfida contro il Manchester United in Champions e il big match in casa del Milan in programma domenica in Serie A. Quali saranno dunque le scelte di formazione di Massimiliano Allegri? Il tecnico dovrà fare i conti anche con gli infortuni.

Champions, le ultimissime sulla formazione della Juventus che giocherà contro il Manchester United

Per Juventus-Manchester United Massimiliano Allegri deve fare i conti con gli infortuni di diversi giocatori. La formazione bianconera potrebbe essere identica a quella schierata dal tecnico nel match dell'andata, con l'unico dubbio al momento rappresentato da Cancelo. Le sue condizioni saranno valutate nella rifinitura con De Sciglio e Barzagli candidati alla sostituzione. Bonucci, Chiellini (seppur non al top) e Alex Sandro completeranno il reparto. In mediana quasi certo l'utilizzo di Bentancur, Pjanic e Matuidi (pronto a stringere i denti nonostante i postumi di una contusione all'anca), alla luce delle condizioni non ottimali di Khedira, e di un Emre Can fuori gioco. Pochi dubbi nel tridente offensivo dove Cristiano Ronaldo e Dybala saranno "aiutati" da Cuadrado, preferito ad un Mandzukic pronto a dare il suo contributo. Assenti Kean, Bernardeschi e Douglas Costa alle prese con problemi fisici.

Le scelte di Mourinho per Juventus-Manchester United

Il dubbio più grande di José Mourinho per Juventus-Manchester United è quello legato alla presenza o meno di Lukaku che sembra destinato ad alzare bandiera bianca dopo i problemi muscolari. Potrebbero essere diversi i cambi rispetto al match disputato all'Old Trafford. Possibile ricorso al 4-4-3 con Herrera al posto di Mata in mediana con Matic e il grande ex Pogba. Novità anche nel reparto offensivo dove Lukaku potrebbe essere sostituito da Rashford con ai suoi fianchi Martial e l'ex Udinese Alexis Sanchez.

Le probabili formazioni di Juventus-Manchester United