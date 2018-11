Le ultime notizie sulla Juventus che mercoledì affronta il Manchester United strappano una smorfia a Massimiliano Allegri: l'affaticamento muscolare ai flessori della coscia sinistra rimediato da Joao Cancelo aggiunge dubbi in vista della gara di Coppa con i Red Devils. Il portoghese, però, dovrebbe farcela. Un match che può essere decisivo per i bianconeri: in caso di vittoria metterebbero la parola fine sul discorso qualificazione con due turni di anticipo. Come ci arriva la ‘vecchia signora'? Il comunicato del club chiarisce qual è la situazione quando mancano meno di due giorni all'evento.

Durante la seduta odierna, che ha visto Chiellini e Mandzukic allenarsi con il gruppo, Matuidi ha affrontato un lavoro personalizzato, finalizzato al recupero dalla contusione all'anca. Allenamento differenziato per Cancelo a causa di un affaticamento muscolare ai flessori coscia sinistra. Solo trattamenti per Douglas Costa, che accusa un affaticamento muscolare agli adduttori della coscia sinistra. Andrà valutato giorno per giorno il trauma distorsivo alla caviglia sinistra riportato da Bernardeschi, mentre Kean dovrà essere sottoposto ad accertamenti per un trauma distrattivo ai flessori della coscia sinistra.

Quale formazione di vedrà in campo? Le prossime ore saranno decisive ma è facile ipotizzare che accanto a Cristiano Ronaldo ci sia Paulo Dybala. A centrocampo conferme per Bentancur e Matuidi (quest'ultimo nonostante qualche acciacco). United a Torino col tridente e soprattutto con Pogba nel cuore della mediana.

Juventus (4-4-2) : Szczesny; Cancelo, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Cuadrado, Pjanic, Bentancur, Matuidi; Dybala, Cristiano Ronaldo. All. Allegri

Manchester United (4-3-3) : De Gea; Young, Smalling, Lindelof, Shaw; Fred, Matic, Pogba; Mata, Rashford, Martial. All. Mourinho

Gruppo H: Valencia-Young Boys (18.55), Juventus-Manchester United – Classifica: Juventus 9; Manchester United 4; Valencia 2; Young Boys 1.

Dove vedere Juve-Manchester in tv. La partita tra i bianconeri e lo United verrà trasmessa mercoledì sera alle ore 21.00 in diretta tv su Sky Sport 1 ed in chiaro su Rai 1 (e Rai Play) mentre la diretta streaming sarà visibile su Sky Go (solo per abbonati) tramite smartphone, pc o tablet.