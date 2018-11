Juventus-Manchester United è una delle sfide di cartello della 4a giornata della Champions League 2018/2019. Dopo la vittoria dell'Old Trafford, i bianconeri sono pronti a concedere il bis all'Allianz Stadium contro gli uomini di Mourinho. Fischio d'inizio mercoledì 7 novembre alle ore 21, con diretta tv in chiaro su Rai 1 per un Juve-United che potrebbe regalare alla squadra di Allegri la qualificazione agli ottavi di Champions League con ben due turni d'anticipo. Quali sono le combinazioni che servono alla Juve per conquistare il matematico passaggio alla fase ad eliminazione diretta del massimo trofeo continentale? E quali quelle per accedere agli ottavi da prima del girone?

Juventus-Manchester United, bianconeri agli ottavi se…

In Juventus-Manchester United in programma mercoledì 7 novembre alle ore 21, Cristiano Ronaldo e compagni andranno a caccia della 4a vittoria consecutiva in altrettante gare di Champions League. Cosa serve dunque alla Juve per qualificarsi matematicamente agli ottavi di finale?

Se i bianconeri batteranno nuovamente i Red Devils saliranno a quota 12 in classifica e saranno così sicuri della qualificazione con due turni d'anticipo, con la seconda United che resterebbe al palo a quota 4 (La Juve sarebbe irraggiungibile anche da Valencia e Young Boys al momento rispettivamente con 2 e 1 punto).

In caso di pareggio in Juventus-Manchester United invece il discorso qualificazione agli ottavi per la squadra bianconera dipenderebbe dall'altra partita del raggruppamento tra Valencia e Young Boys. In caso di pareggio tra spagnoli e svizzeri, o di vittoria dei secondi, allora la formazione di Allegri sarebbe certa dell'approdo alla fase ad eliminazione diretta. Con il primato dietro l'angolo.

La Juventus si qualifica come prima del girone se…

Con una vittoria in Juventus-Manchester United, i bianconeri sarebbero anche sicuri del primo posto nel girone. Una situazione che permetterebbe ad Allegri di optare per il turnover nelle prossime sfide contro Young Boys e Valencia, per una compagine che si presenterebbe al sorteggio degli ottavi di finale di Champions League, in una posizione più favorevole, da testa di serie.