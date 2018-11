Tornano Champions ed Europa League. Settimana fitta d'impegni per le squadre che rappresentano l'Italia nelle coppe europee. Le prime a scendere in campo sono Inter e Napoli che martedì 6 novembre affideranno rispettivamente Barcellona e Psg, con la due giorni di Champions League che andrà avanti giovedì 7 novembre con Roma e Juventus, che sfideranno CSKA e Manchester United. Si chiude giovedì 8 novembre con Lazio e Milan impegnate con Marsiglia e Betis. Dove sarà possibile vedere in tv le partite delle italiane in Champions ed Europa League? E quale partita sarà trasmessa in televisione in chiaro?

Dove vedere la Champions in tv, Juventus-Manchester United in chiaro su Rai 1 mercoledì 7 novembre

Quale partita di Champions ed Europa League sarà trasmessa in tv in chiaro? L'unica gara delle italiane impegnate nelle coppe europee che sarà visibile in televisione in chiaro è Juventus-Manchester United. La partita valida per la 4a giornata del gruppo H in programma il 7 novembre alle ore 21 sarà trasmessa su Rai 1, con la possibilità di seguire il match anche in streaming sul sito ufficiale dell'emittente grazie all'applicazione Rai Play. Juve-United come sempre sarà visibile anche sui canali Sky per gli abbonati del canale satellitare.

Le partite di Inter, Napoli e Roma in Champions in tv e streaming, dove vederle

Juventus-Manchester United sarà l'unica gara della tre giorni di coppe europee che sarà trasmessa in televisione in chiaro. Per quanto riguarda la Champions, le altre partite Napoli-Psg e Inter-Barcellona (in programma il 6 novembre alle ore 21) e CSKA-Roma (fischio d'inizio il 7 novembre alle ore 18.55) saranno trasmesse in diretta televisiva in esclusiva per gli abbonati su Sky che detiene i diritti di tutto il torneo, con streaming grazie al servizio SkyGo.

Quali partite dell'Europa League trasmesse in tv in chiaro. La diretta di Marsiglia-Lazio e Betis-Milan

Brutte notizie per i tifosi delle due italiane impegnate in Europa League. Né Lazio-Marsiglia, né Milan-Betis saranno trasmesse in televisione in chiaro. Sarà possibile assistere alle azione salienti del match dei rossoneri in diretta nel corso di diretta gol a partire dalle 21 di giovedì 8 novembre. Sul canale numero 8 del Digitale terrestre infatti andrà in onda la diretta gol di tutte le gare con fischio d'inizio alle 21. Lazio-Marsiglia e Milan Betis invece saranno trasmesse in diretta tv su Sky solo per gli abbonati all'emittente satellitare.

Le partite delle italiane in Champions e Europa League in diretta tv

Martedì 6 novembre

21.00 Inter-Barcellona – Sky Sport 1 e Sky Sport (canale 252)

21.00 Napoli-Psg – Sky Sport Arena e Sky Sport (canale 253)

Mercoledì 7 novembre

18.55 CSKA Mosca-Roma – Sky Sport 1 e Sky Sport (canale 252)

21.00 Juventus-Man. United – RAI 1, Sky Sport 1 e Sky Sport (canale 252)

Giovedì 8 novembre

18.55 Lazio – Marsiglia, Sky Sport

21.00 Betis – Milan Sky Sport

21.00 Diretta gol (con azioni salenti del Milan) su Tv8 in chiaro