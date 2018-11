Torna la Champions League con Napoli e Inter che questa settimana vanno in campo per prime (martedì 6 novembre) mentre a Roma e Juventus toccherà il giorno successivo (mercoledì 7). Dove vedere le partite in diretta tv, in chiaro e in streaming? Ecco la consueta programmazione delle gare che verranno trasmesse dai canali di Sky Sport e dalla Rai (solo al mercoledì e relativamente a un incontro delle italiane).

Martedì 6 novembre, orario delle partite

Due le gare che si giocano alle 18.55. Oltre a Monaco-Brugge (Gruppo A), i riflettori saranno tutti puntati su Stella Rossa – Liverpool che si giocherà a Belgrado. Il motivo? E' una gara che interessa direttamente il Napoli di Carlo Ancelotti, secondo nel Gruppo C a quota 5 punti (-1 rispetto ai Reds, +1 rispetto al Psg atteso al San Paolo). In serata (ore 21) tocca invece all'Inter andare in campo per un match di lusso: a San Siro arriva il Barcellona, un appuntamento non solo di prestigio ma anche l'opportunità per mettere un'ipoteca sul discorso qualificazione.

Gruppo A : Monaco-Club Brugge (18.55), Atlético Madrid-Borussia Dortmund

Classifica: Borussia Dortmund 9; Atletico Madrid 6; Monaco, Bruges 1.

: Monaco-Club Brugge (18.55), Atlético Madrid-Borussia Dortmund Classifica: Borussia Dortmund 9; Atletico Madrid 6; Monaco, Bruges 1. Gruppo B : Tottenham-PSV Eindhoven, Inter-Barcellona

Classifica: Barcellona 9; Inter 6; PSV, Tottenham 1.

: Tottenham-PSV Eindhoven, Inter-Barcellona Classifica: Barcellona 9; Inter 6; PSV, Tottenham 1. Gruppo C : Stella Rossa-Liverpool (18.55), Napoli-Paris Saint-Germain

Classifica: Liverpool 6; Napoli 5; Paris Saint Germain 4, Stella Rossa 1

: Stella Rossa-Liverpool (18.55), Napoli-Paris Saint-Germain Classifica: Liverpool 6; Napoli 5; Paris Saint Germain 4, Stella Rossa 1 Gruppo D: Porto-Lokomotiv Mosca, Schalke 04-Galatasaray

Classifica: Porto 7; Schalke 5; Galatasaray 4; Lokomotiv Mosca 0.

Mercoledì 7 novembre, orario delle partite

La Roma di Eusebio Di Francesco cerca in Champions quelle soddisfazioni che proprio non arrivano in campionato. Giallorossi di scena alle 18.55 a Mosca contro il Cska: una gara cruciale perché in caso di vittoria il passaggio del turno sarebbe (quasi) al sicuro così da giocarsi il tutto per tutto con il Real all'Olimpico per la leadership del Gruppo G. Nel Gruppo H, quello della Juventus, sarà invece il Valencia che andrà in campo alle 18.55 contro lo Young Boys. Quanto ai bianconeri (ore 21) riceveranno il Manchester United all'Allianz Stadium.

Gruppo E : Bayern Monaco-AEK Atene, Benfica-Ajax

Classifica: Bayern Monaco, Ajax 7, Benfica 3, AEK Atene 0.

: Bayern Monaco-AEK Atene, Benfica-Ajax Classifica: Bayern Monaco, Ajax 7, Benfica 3, AEK Atene 0. Gruppo F : Lione-Hoffenheim, Manchester City-Shakhtar Donetsk

Classifica: Manchester City 6, Lione 5, Shakhtar Donetsk, Hoffenheim 2.

: Lione-Hoffenheim, Manchester City-Shakhtar Donetsk Classifica: Manchester City 6, Lione 5, Shakhtar Donetsk, Hoffenheim 2. Gruppo G : CSKA Mosca-Roma (18.55), Viktoria Plzeň-Real Madrid

Classifica: Roma, Real Madrid 6, Cska Mosca 4, Viktoria Plzen 1.

: CSKA Mosca-Roma (18.55), Viktoria Plzeň-Real Madrid Classifica: Roma, Real Madrid 6, Cska Mosca 4, Viktoria Plzen 1. Gruppo H: Valencia-Young Boys (18.55), Juventus-Manchester United

Classifica: Juventus 9; Manchester United 4; Valencia 2; Young Boys 1.

Dove vedere la Champions in tv, i canali di Sky e Rai

Una gara delle italiane al mercoledì da questa edizione della Champions verrà trasmessa in chiaro e in diretta tv anche dalla Rai (e in streaming sulla piattaforma online Rai Play). E' il frutto dell'accordo sancito con Sky che resta detentore del diritti in esclusiva e in chiaro solo per abbonati delle gare di Coppa. In occasione della quarta giornata della fase a gironi sarà Rai 1 a mandare in onda mercoledì 7 novembre (ore 21) la sfida di Torino tra Juventus e Manchester United. Per chi volesse, invece, seguire in real time tutti i gol e le azioni salienti della Champions può collegarsi al canale 251 della Diretta Gol di Sky Sport. Di seguito la programmazione televisiva con indicazione dei canali della due giorni di Coppe.

Martedì 6 novembre

18.55 Diretta Gol (Champions League) – Sky Sport (canale 251)

18.55 Stella Rossa-Liverpool – Sky Sport Football e Sky Sport (canale 252)

18.55 Monaco-Brugge – Sky Sport (canale 254)

21.00 Diretta Gol (Champions League) – Sky Sport (canale 251)

21.00 Inter-Barcellona – Sky Sport 1 e Sky Sport (canale 252)

21.00 Napoli-Psg – Sky Sport Arena e Sky Sport (canale 253)

21.00 Atletico Madrid-Borussia Dortmund – Sky Sport Football e Sky Sport (canale 254)

21.00 Tottenham-PSV Eindhoven – Sky Sport (canale 255)

21.00 Porto-Lokomotiv Mosca – Sky Sport (canale 256)

21.00 Schalke 04-Galatasaray – Sky Sport (canale 257)

Mercoledì 7 novembre

18.55 Diretta Gol (Champions League) – Sky Sport (canale 251)

18.55 CSKA Mosca-Roma – Sky Sport 1 e Sky Sport (canale 252)

18.55 Valencia-Young Boys – Sky Sport Football

21.00 Diretta Gol (Champions League) – Sky Sport (canale 251)

21.00 Juventus-Man. United – RAI 1, Sky Sport 1 e Sky Sport (canale 252)

21.00 Viktoria Plzen-Real Madrid – Sky Sport Football e Sky Sport (canale 253)

21.00 Manchester City-Shakhtar Donetsk – Sky Sport (canale 254)

21.00 Bayern-AEK Atene – Sky Sport (canale 255)

21.00 Benfica-Ajax – Sky Sport (canale 256)

21.00 Lione-Hoffenheim – Sky Sport (canale 257)