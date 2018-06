Work in progress sul calciomercato in casa Inter. Le ultime notizie sulle trattative, confermano che i nerazzurri stanno lavorando su più fronti con l'obiettivo primario di rinforzare la squadra soprattutto dalla metà campo in su, e in particolare sugli esterni. I nomi più caldi del momento in chiave mercato sono quelli Simone Verdi, Matteo Politano, Moussa Dembélé, in attesa di sciogliere il nodo legato a Cancelo e soprattutto quelli relativi al futuro di Mauro Icardi per il quale però bisognerà attendere la conclusione dei Mondiali.

Verdi si allontana e Politano si avvicina, le ultime notizie di mercato Inter

Come anticipato il calciomercato dell'Inter passa dagli esterni offensivi. Nel mirino del club nerazzurro ci sono giocatori capaci grazie alle loro doti tecniche e duttilità di giocare sia sulla corsia che nelle vesti di punta centrale. I nomi sono quelli dei soliti noti, ovvero Simone Verdi e Matteo Politano. Per quanto concerne il calciatore del Bologna, le percentuali sono bassissime, alla luce del vantaggio del Napoli pronto a chiudere su cifre vicine ai 25 milioni di euro. Ecco allora che, la società milanese ha virato con decisione su Politano, protagonista di una stagione in crescendo e per il quale potrebbero bastare 22 milioni di euro, da "attutire" con la formula del prestito con diritto di riscatto.

La trattativa per Cancelo, le news dell'ultim'ora

Nel frattempo l'Inter non ha mollato definitivamente la pista che porta a Cancelo tornato al Valencia dopo l'ottima annata in prestito a Milano. A giocare a favore dei nerazzurri, come riportato da Plaza Deportiva, ci sono i guai economici del club che entro il 30 giugno deve incassare necessariamente 45 milioni per motivi di bilancio. Difficile ottenere la cifra esclusivamente dall'addio dell'esterno, per il quale Juventus e United si sono defilate (i bianconeri puntano ancora su Darmian nonostante la frenata con i Red Devils, e questi ultimi non sembrano più intenzionati a Cancelo). Ecco allora che l'Inter potrebbe tornare in gioco ottenendo uno sconto dai Pipistrelli.

Inter, la trattativa con il Tottenham per Dembélé

L'altro nome caldo nelle trattative dell'ultim'ora dell'Inter è quello di Moussa Dembélé. Si cerca l'accordo con il Tottenham che non sembra spaventato dalla prospettiva di perdere il centrocampista a zero nell'estate 2019 e chiede 30 milioni di euro per il 31enne. E' questo lo scoglio da superare per i nerazzurri che potrebbero assicurare al ragazzo un contratto a 4 milioni di euro a stagione di 3-4 anni, assecondando le sue richieste. Con Dembélé, Spalletti potrebbe disporre di un centrocampo molto fisico, con Vecino e Gagliardini capace di formare un muro davanti alla difesa.

Le ultime notizie sul mercato in uscita dell'Inter

Non solo entrate per l'Inter che pensa anche alle uscite. Tra queste sembra destinato a rientrare Andrea Pinamonti. Come evidenziato da Repubblica, il giovane attaccante grazie al suo procuratore Raiola è finito nel mirino di due club inglesi, ovvero Wolwerhampton e soprattutto Liverpool. Alla fine però a spuntarla potrebbe essere una tra Cagliari e Sassuolo che già da tempo sono in pressing con i nerazzurri. Questo in attesa degli affari principali che potrebbero riguardare, Perisic sul quale c'è forte lo United e Icardi. Quest'ultimo al momento è in vacanza ma piace molto alla Juve. L'ipotesi di uno scambio con Higuain è tutt'altro che campata in aria, ma per avere nuove indicazioni bisognerà aspettare le prossime settimane, e i Mondiali. Difficile che possa muoversi anche Skriniar che nonostante il gradimento del Barcellona, ha promesso amore ai nerazzurri.