Una buona e una cattiva notizie nelle ultime di calciomercato sulla Juventus. Le novità positive sono quelle che riguardano il futuro di Emre Can, con il tormentone relativo al forte centrocampista tedesco arrivato ormai al capolinea, alla luce dell'accordo totale con i bianconeri. Quelle negative invece sono relative all'affare Darmian che ha fatto registrare un intoppo per le richieste del Manchester United che non sembra intenzionato a concedere sconti per l'esterno messo in lista d'uscita da José Mourinho

Juventus, nelle ultime notizie di calciomercato l'accordo totale con Emre Can

Emre Can diventerà un nuovo calciatore della Juventus. La trattativa tra la Vecchia Signora e il centrocampista tedesco si è di fatto conclusa e il calciatore nei primi giorni della prossima settimana dovrebbe volare in Italia per sostenere le visite mediche e firmare il nuovo contratto che lo legherà alla Vecchia Signora. Per il classe 1994 che essendo in scadenza di contratto dal Liverpool arriverà alla Juventus a zero, vincolo quadriennale con un ingaggio che dovrebbe aggirarsi, secondo le ultime indiscrezioni sui 6 milioni di euro. Fisicità, carisma e anche doti tecniche e balistiche importanti per il centrocampo di Allegri.

Juventus-Darmian, frenata nella trattativa

L'asse di calciomercato Premier-Serie A è caldissimo per la Juventus che, oltre ad Emre Can, segue da vicinissimo anche Darmian ormai da mesi. Tutto sembrava in discesa per il classe 1989, con le cifre dell'accordo già note. A quanto pare però la possibile offerta da 12 milioni del club italiano non risulterebbe gradita ai Red Devils che vorrebbero monetizzare di più. Gli inglesi infatti per acquistare il duttile esterno dal Torino hanno investito 20 milioni di euro e dunque vorrebbero incassare una cifra il più possibile vicina a questa. Una situazione che ha stizzito la Juventus che ha dalla sua la volontà di Darmian ma potrebbe decidere di cambiare obiettivo a sorpresa.

Le alternative di calciomercato a Darmian, gli obiettivi della Juve

E se si dovesse dunque andare al braccio di ferro tra Juventus e Manchester United per Darmian i bianconeri potrebbero valutare altri profili. Il sogno è Cancelo, tornato al Valencia dall'Inter. Il problema del portoghese è la quotazione di mercato molto alta e superiore ai 40 milioni di euro. Più alla portata invece altri nomi accostati già in passato in sede di mercato alla società di corso Galileo Ferraris ovvero Vrsaljko (sul quale però c'è forte il pressing del Napoli) e il nazionale colombiano Arias, che il ds bianconero Paratici ha monitorato dal vivo in occasione di Egitto-Colombia disputata a Bergamo. L'ultima pista, la più suggestiva, è quella che porta a Florenzi: la Juve osserva alla finestra la trattativa per il rinnovo tra il laterale e la Roma, attualmente in stand by.

Le ultime notizie di mercato in entrata e in uscita per la Juventus

Per quanto riguarda le ultime notizie di calciomercato della Juventus, fumata bianca per i rinnovi di Chiellini e Barzagli a vita in bianconero. Per quanto concerne la porta, la Juventus ha presentato al Genoa un'offerta di circa 12 milioni per Perin, senza contropartite, e aspetta la risposta rossoblu per un affare che potrebbe chiudersi a breve. Il nome più gettonato nei sogni dei tifosi è quello di Milinkovic-Savic per il quale la Juve ha sondato il terreno con Lotito che pare intenzionato ad accettare solo proposte dai 120 milioni in su. I bianconeri pensano ad eventuali contropartite gradite. Per Higuain e una sua eventuale cessione bisognerà aspettare i Mondiali, anche se la posizione del Pipita sembra meno stabile rispetto alle scorse settimane soprattutto se la Juve dovesse tentare l'assalto a Icardi. Rimarrà in bianconero anche Marchisio che presto incontrerà Marotta e Paratici per mettere nero su bianco.