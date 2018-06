Si parla molto spesso del futuro di Claudio Marchisio. Cosa farà il Principino nella prossima stagione? Il centrocampista è uno dei simboli della Juventus, ma nelle ultime due stagioni ha giocato molto poco. Difficilmente nella prossima stagione avrà molto più spazio, Allegri lo ha lasciato fuori quest’anno anche quando mancava uno dei tre titolarissimi e c’è stato più di un momento in cui il giocatore ha pensato all’addio, ma adesso qualcosa sembra essere cambiato. Marchisio non pare così convinto di andare via e nei prossimi giorni dovrà dare una risposta alla Juventus e soprattutto a se stesso.

La proposta della Juventus. Con i bianconeri Marchisio ha un contratto valido fino al 2020, il suo futuro in realtà non è in discussione per il club bianconero che non vorrebbe privarsi di un simbolo, che diventa ulteriormente importante nell’anno dell’addio a Buffon (e pure a Lichtsteiner). Insomma un senatore è sempre un senatore e per questo Agnelli e Marotta daranno ampia disponibilità a Marchisio, che sarà libero di decidere cosa fare nella prossima stagione.

La scelta di Marchisio. In questo momento il centrocampista, che, nel 1993, quando aveva sette anni vestì per la prima volta la maglia bianconera si trova in Asia, dove sta facendo da ambasciatore della Juventus in una serie di impegni commerciali tra Hong Kong e il Giappone. Marchisio ha molti dubbi. Perché da un lato sicuramente prevalgono le ragioni del cuore. I colori bianconeri fanno parte della vita di Marchisio, e la possibilità di chiudere la carriera in bianconero ovviamente c’è. Ma il giocatore deve capire quanto è forte la voglia di giocare. Il numero 8 bianconero potrebbe farlo magari all’estero, cioè in Cina o negli Stati Uniti. Da quei paesi ha ricevuto numerose offerte. Anche se Marchisio avrebbe la possibilità di giocare in Europa qualora volesse lasciare la Juventus.