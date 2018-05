Le ultime sessioni estive di calciomercato hanno regalato dei colpi assolutamente sorprendenti. Suggestioni che con il passare dei giorni, hanno acquisito maggiore concretezza fino a concludersi con la proverbiale fumata bianca. Basti pensare, tanto per citarne qualcuna, al trasferimento di Higuain dal Napoli alla Juve, a quello di Neymar dal Barça al Psg, oppure all'addio di Bonucci ai bianconeri per approdare al Milan. Oggi più che mai dunque tutto sembra possibile, e anche l'indiscrezione del Corriere della Sera secondo cui la Juventus sarebbe pronta a puntare sul capitano dell'Inter Mauro Icardi, sacrificando anche Higuain, può non essere considerata esclusivamente fantamercato. Quello che è certo è che nonostante le dichiarazioni di circostanza di Marotta,

Icardi e Higuain nelle ultime notizie di calciomercato della Juventus

Secondo quanto riportato dai colleghi del popolare quotidiano milanese, nel mirino della Juventus ci sarebbe Mauro Icardi, uno che in campo quando vede bianconero fa praticamente sempre gol. Per il classe 1993 al centro di una difficile trattativa legata all'ennesimo rinnovo contrattuale con l'Inter, le pretendenti non mancano. La sua compagna e agente Wanda Nara pochi giorni fa ha fatto riferimento a 3 top club pronti a pagare la clausola rescissoria di Maurito di 110 milioni di euro valida per l'estero e solo per i primi 15 giorni di luglio. La società bianconera ha elaborato un doppio piano per il bomber argentino che potrebbe rappresentare alla luce della sua giovane età, l'attaccante del futuro e formare con Dybala una super coppia, con buona pace di Higuain nonostante la preferenza del ct Sampaoli nell'Argentina mondiale.

Il piano della Juve per Icardi, possibile scambio con Higuain

Nel presunto piano di calciomercato della Juventus per Icardi la prima pista è quella che porterebbe ad un clamoroso scambio. Sul piatto il cartellino del Pipita, valutato circa 60 milioni di euro, più 50 milioni cash. Uno scambio tutto argentino che magari potrebbe anche non far infuriare i tifosi nerazzurri, per la cessione del proprio capitano agli acerrimi rivali. Il secondo s'incentrerebbe sull'esclusivo pagamento cash del cartellino di Icardi. A tal proposito secondo il Corriere, la Juve avrebbe dato mandato ai suoi legali di studiare nel dettaglio la clausola di Icardi per capire se possa essere ritenuta valida anche in Italia. In caso contrario le cifre aumenterebbero in maniera esponenziale come anticipato da Thohir ("Per le squadre italiane, Icardi potrebbe valere molto di più di 110 milioni. Se qualcuno in serie A lo vuole, l'Inter può chiedere anche 200, 300, 400 milioni di euro").

Higuain nel mirino del Chelsea, le ultime sulla possibile trattativa con la Juventus

Se l'Inter al momento sembra disposta a prendere comunque in considerazione tutte le offerte per Icardi, compresa quella della Juve, la società bianconera dal canto suo ha fatto lo stesso con il Chelsea per quanto concerne Gonzalo Higuain. Ormai non è più un mistero l'interesse del Chelsea per il Pipita, aumentato alla luce del possibile arrivo del suo ex mentore Maurizio Sarri in panchina. Di fronte ad un'offerta di 60 milioni di euro, il bomber argentino potrebbe anche lasciare Torino, con quella londinese che sarebbe una destinazione gradita. Marotta nei giorni scorsi ha lasciato pochi spiragli per una possibile partenza di uno tra Dybala e Higuain, di fronte all'offerta giusta però (e a meno che l'ipotesi di un clamoroso scambio con Icardi vada in porto), tutto diventerebbe possibile, con i bianconeri che potrebbero magari "consolarsi" con quel Morata che potrebbe gradire un percorso inverso a quello del Pipita.