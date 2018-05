Maurizio Sarri e il Chelsea non sono mai stati così vicini. L'accordo tra l'ormai ex tecnico del Napoli e la dirigenza dei Blues è stato già raggiunto. Resta da superare solo l'ultimo ostacolo della clausola da 8 milioni che lega il toscano agli azzurri e poi tutto sarà ufficiale, con tanto di contratto quadriennale e ingaggio da 6 milioni di euro a stagione. Non finisce qui, perché Sarri a Londra potrà disporre di un budget di mercato assai importante che gli permetterà di aumentare e non poco la competitività dei Blues. E nella lista dei possibili obiettivi oltre ai "napoletani" Hysaj e Koulibaly è finito anche un altro ex pupillo dell'allenatore ovvero Gonzalo Higuain.

Il mercato del Chelsea con Sarri, l'obiettivo è Higuain

Oltre a Koulibaly e Hysaj dunque che potrebbero, clausole alla mano, rappresentare un affare da 120 milioni di euro per il Chelsea, nel mirino dei Blues c'è anche Gonzalo Higuain. Il rapporto tra il Pipita e Sarri è rimasto forte anche dopo il clamoroso passaggio dell'attaccante dal Napoli alla Juventus. Il giocatore non ha mai nascosto il feeling con un allenatore che gli ha permesso di esprimersi al meglio, con tanto di record di gol in Serie A, nell'ultima annata in terra partenopea. Ecco allora che l'attuale numero 9 dei bianconeri diventerebbe l'obiettivo numero uno per l'attacco del nuovo Chelsea di Sarri.

Perché Higuain può lasciare la Juventus

Tra il dire e il fare però c'è di mezzo la Juventus. Higuain ha un contratto con i bianconeri fino al 2021, impreziosito da un ingaggio di 7.5 milioni di euro a stagione. Marotta ha inserito il nome dell'argentino nella lista dei calciatori che non dovrebbero muoversi da Torino, specificando però anche che la Juve è pronta ad assecondare chiunque manifesti la volontà di cambiare aria. E chissà che tra questi non rientri anche il Pipita intrigato dalla possibilità di una nuova esperienza professionale e soprattutto dalla possibilità di tornare a lavorare con Sarri.

in foto: L’abbraccio tra Higuain e il suo "maestro" Sarri

Qual è il prezzo di Higuain

Quello che è certo dunque è che se dovesse arrivare l'offerta giusta, la Juventus potrebbe valutare sul mercato la posizione di Higuain. Ma qual è al momento il prezzo di Higuain? Il classe 87′ per la Vecchia Signora vale al momento 55 milioni di euro. Impensabile ovviamente per i bianconeri incassare i 90 milioni investiti nelle casse del Napoli due stagioni or sono per l'argentino. Ecco allora che con due primavere in più sulle spalle, il prezzo di 55 milioni è considerato quello giusto dai vertici di corso Galileo Ferraris che potrebbero trovare un ulteriore motivo di apertura alla cessione di Higuain, in Morata.

In caso di addio sul mercato a Higuain, affondo della Juve per Morata

Sarri al Chelsea sarebbe pronto a puntare su Higuain, preferendo quest'ultimo al più giovane Morata. D'altro canto lo spagnolo gradirebbe un ritorno alla corte della Vecchia Signora, che nonostante le smentite di rito e le dichiarazioni di Marotta (che ha inserito quest'operazione tra quelle di "fantamercato") avrebbe sondato il terreno. Al momento il cartellino dell'ex Real vale 80 milioni di euro. Una cifra molto alta, che potrebbe però essere "attutita" dal tesoretto proveniente dalla cessione di Higuain. L'asse di mercato Italia-Inghilterra è caldissimo e nei prossimi giorni potrebbe diventare incandescente.