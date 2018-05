Siamo alle solite. Wanda Nara perora la causa di Mauro Icardi, facendo riferimento alle tante richieste di mercato per il capitano nerazzurro. Quest'ultimo non ha mai fatto mistero della sua volontà di restare all'Inter, una situazione che però a detta della moglie-agente del centravanti potrebbe dipendere dal rinnovo del contratto. Se il prolungamento e il ritocco dell'ingaggio non dovessero andare in porto, allora la permanenza del bomber potrebbe non essere così sicura.

3 top club pronti a pagare la clausola rescissoria di Mauro Icardi

Intervenuta ai microfoni di Radio Metro nel corso della trasmissione Perros de la Calle Wanda Nara ha fatto il punto sulla situazione del suo assistito. Mauro Icardi laureatosi capocannoniere della Serie A, in coabitazione con Immobile, fa gola a numerosi club. In particolare secondo l'agente di Maurito ci sarebbero 3 top club pronti a pagare la clausola di 110 milioni di euro: "Ci sono alcuni grandi club disposti a pagare la sua alta clausola rescissoria che, a dire il vero, considerando le cifre che girano nel mondo del calcio, non è neanche così pazza per un giocatore come lui". Oltre al Real, anche Chelsea e Bayern Monaco avrebbero per esempio messo nel mirino l'argentino.

Icardi, o rinnovo o addio all'Inter

Nonostante le offerte però, la volontà di Icardi è quella di restare all'Inter. Una priorità che però dipende anche dal rinnovo del contratto: "Ci sono molti club che stanno facendo pressioni, ma la priorità è l’Inter. Ci sarà un incontro con il Direttore Sportivo, la mia priorità oggi è vedere di restare qui. Mi dà fastidio quando sottovalutano Mauro e dicono che non rende per colpa della moglie… Mi sembra assurdo, lo stanno cercando le tre migliori squadre del mondo. Stiamo vedendo quello che fa con l’Inter, c’è una situazione di rinnovo o partenza per Mauro, la mia priorità è quella di rimanere a Milano per risolvere queste cose e poi fare una vacanza. Mauro ha bisogno di riposo".

Le cifre richieste da Icardi per il rinnovo con l'Inter

Tutto dipenderà dunque dal nuovo rinnovo contrattuale di Icardi con l'Inter. Bisognerà certamente trovare un incontro tra domanda e offerta, visto che secondo quanto riportato da fcinternews.it, il calciatore chiede uno stipendio di circa 10 milioni di euro netti a stagione (che ne farebbero il più pagato della Serie A), mentre l'Inter sembra intenzionata a fermarsi a quota 7.5. Quasi 3 milioni in più rispetto all'ingaggio attuale