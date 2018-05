Una clausola da 160, massimo 200 milioni di euro. Un ingaggio che può arrivare massimo a 8 milioni di euro. Sono queste le cifre che presto potrebbero portare Mauro Icardi a rinnovare per la seconda volta nel giro di 2 anni (l'ultima nel 2016) il contratto con l'Inter attualmente in vigore fino al 2021. La vittoria all'Olimpico contro la Lazio ha portato in dote il quarto posto, la certezza di partecipare alla prossima edizione della Champions, il tesoretto di 40 milioni circa derivante dai proventi della Coppa, la possibilità di operare scelte sul mercato con un'agibilità maggiore nonostante i ‘paletti' piazzati dalla Uefa in tema di fairplay finanziario.

C'è la volontà del calciatore di restare in nerazzurro (lo ha confermato anche domenica sera, nelle interviste del post partita) e quella della società di trattenerlo (lo stesso direttore sportivo, Ausilio, s'era sbilanciato anche in caso di mancato accesso alla Champions). Adesso serve trovare il giusto punto d'incontro a livello economico. A disturbare l'intesa non ci sarà il Mondiale in Russia: Maurito ha pagato dazio rispetto alle scelte del commissario tecnico, Sampaoli, che gli ha preferito Higuain e Dybala, aspettando il pieno recupero di Aguero. Nell'Albiceleste non c'è posto per il bomber che in Serie A ha segnato ben 29 reti.

Chelsea (che l'anno prossimo giocherà in Europa League) e Bayern Monaco (ipotesi che non incanta Icardi) sono le squadre maggiormente interessate all'attaccante, mentre tanto lo United quanto il Real sono spariti dai radar. La priorità è restare a Milano – dove ha comprato anche casa – e continuare a indossare la maglia dei nerazzurri che tornano in Champions dopo ben 11 anni dall'ultima apparizione. Quanto chiede la punta sudamericana? Secondo fcinternews.it una somma di circa 10 milioni netti a stagione a testimonianza di un rinnovo da top player che in Italia non avrebbe eguali (al momento Higuain, Bonucci e Dybala sono i più pagati). Il club invece propone uno stipendio da 7.5 più bonus, massimo 8. Quasi 3 milioni in più rispetto all'ingaggio attuale.