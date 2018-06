Il calciomercato, nell'anno del Mondiale, è molto difficile. Tutto succede dopo, può capitare di tutto e non è che abbia molto da dire oggi.

John Elkann non si sbilancia, sa come funzionano questi periodi di stallo quando ci sono le competizioni per nazionali e non si fa tirare nella contesa con le domande sul calciomercato. Il presidente di FCA ed Exor, durante la conferenza stampa a Balocco sul piano industriale della casa automobilistica, ha risposto in maniera molto generica e senza scoprirsi troppo a chi gli chiedeva su eventuali movimenti di mercato della Juventus, in particolare sulla situazione di Gonzalo Higuain e sul possibile arrivo di Sergej Milinkovic-Savic dalla Lazio. Elkann ha ringraziato pubblicamente il CEO del gruppo, Sergio Marchionne, per come ha lavorato fatto dal 2004 a oggi e per come ha salvato insieme al management la casa automobilistica dallo spettro fallimento: "Quando vivi per anni a rischio retrocessione, che per noi era il fallimento, è come trovarsi a giocare in Champions League. È un'altra prospettiva, sono grato a Marchionne per questo".

Chiellini vicino al rinnovo fino al 2020

La società bianconera e il difensore toscano sono ad un passo dall’accordo per il prolungamento del contratto in scadenza il prossimo 30 giugno: la nuova intesa dovrebbe essere biennale (2020), mancano soltanto pochi dettagli per la chiusura.

Barzagli prolunga fino al 2019

Il centrale firmerà il prolungamento per altri due anni e resterà con la vecchia Signora almeno fino a 36 anni: Andrea Barzagli ha tre anni in più di Chiellini e nell'ultimo anno è stato gestito da Massimiliano Allegri nella maniera giusta per arrivare fresco fino all'ultima giornata. Il difensore è utilissimo in campo, prezioso anche nello spogliatoio per il suo carisma e il suo carattere: firmerà un rinnovo fino al prossimo anno.