Ci sono tanti giocatori sulla lista di Marotta e Paratici. Molti nomi che potrebbero fare grande ancor più la nuova Juventus studiata da perché possa restare al vertice del campionato italiano e rigiocarsi le proprie chance in Champions League. Il prossimo mercato sarà dunque all'insegna del cambiamento. Sette anni di vittorie hanno chiuso un ciclo e per continuare serve un'evoluzione ulteriore.

Per questo, nelle ultime settimane si sono fatti anche nomi di primo piano come Milinkovic-Savic, il centrocampista della Lazio cercato mezza serie A e che sta interessando anche i top club d'Europa. Con Lotito è difficile trattare, il patron dei celesti ha appeso il cappello ad almeno 120 milioni per il cartellino e ogni richiesta inferiore viene vista in malo modo.

Profilo gradito ad Allegri. Eppure è un giocatore che darebbe il salto di qualità richiesto in mediana e a conti fatti potrebbe anche costare meno del Pipita Higuain, con l'età dalla sua e un nuovo assetto che avrebbe il gradimento di mister Allegri. A conti fatti, dunque con un Milinkovic-Savic in più nel motore e un Pipia in meno, a guadagnarci – non solo tatticamente – sarebbe la Juventus.

Costi sostenibili. Il prezzo, come detto è salatissimo e alla Lazio bisogna presentarsi con almeno 100 milioni. Una cifra importante ma che per la Juventus non sarebbe insostenibile. A bilancio, Milinkovic-Savic peserebbe meno di Gonzalo Higuain, per il quale due anni fa furono necessari 91,5 milioni per il cartellino, mentre sono 15 quelli lordi annuali dello stipendio.

Stipendio triplicato. Per il giocatore sarebbe un approdo – economico – che alla Lazio è impossibile: Milinkovic-Savic potrebbe guadagnare il triplo di quanto percepisce attualmente da Lotito, 4.5 milioni rispetto agli 1.5 attuali. Nell'esercizio bianconero costerebbe circa 33 milioni, meno di Gonzalo Higuain.

Una cessione. Per questo, se la Juve oggi si può permettere il Pipita ancor più si potrebbe permettere il centrocampista della Lazio. Certo, servirebbe una cessione onerosa ma per questo non è un problema: Pjanic ha un mercato in uscita sui 70 milioni, c'è anch Mandzukic che piace alla Premier e Alex Sandro in odore di rinnovo ma anche pronto a essere sacrificato.