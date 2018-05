Cinquanta milioni più il cartellino di Gonzalo Higuain per Mauro Icardi. Se la Juve decidesse effettivamente di affondare il colpo e fare all-in mettendo sul piatto un'offerta del genere, allora per l'Inter sarebbe davvero difficile replicare con diniego e voltare la faccia dall'altra parte. Sullo sfondo c'è la concorrenza fortissima del Chelsea al quale non mancano i fondi per versare i 110 milioni della clausola rescissoria necessari per ‘liberare' l'interista e può puntare al Pipita con altrettanta serenità sapendo di avere contropartite tecniche tali (Morata) che consentono di accomodarsi al tavolo delle trattative con assoluta serenità. Ed è proprio l'atteggiamento dei Blues che – al di là delle sortite di campanile – rischia di far saltare il banco: se Abramovich vuole, può. Con tanti saluti alla Juventus e ai nerazzurri.

Icardi a Torino, Higuain a Milano: chi ci guadagna?

A benedire l'ipotesi è stato anche l'ex presidente, Massimo Moratti: a quelle cifre e considerata la cifra tecnica dell'ex Real sarebbe un bell'affare per il club che in un colpo si ritroverebbe con un po' denaro liquido in cassa e in rosa un attaccante di prima fascia per essere competitivi in campionato e fare la Champions. Un'offerta da tenere in considerazione, ragionando a mente fredda e facendo un mero calcolo opportunistico: le parole dell'ex numero uno hanno aperto una breccia anche nel cuore dei tifosi più intransigenti perché è un'opzione che stuzzica.

in foto: Il confronto tra Mauro Icardi e Gonzalo Higuain (fonte tranfermarkt.it)

Stipendio e valutazione di mercato, il confronto tra Maurito e Pipita

Settanta milioni di euro, è questa al momento la quotazione del Pipita (-5 milioni rispetto a Icardi secondo Transfermarkt) che a Torino ha uno stipendio altissimo: 7.5 milioni netti a stagione, somma elevata per i parametri attuali dell'Inter dove il calciatore più pagato è proprio Maurito (4.5 netti di stipendio all'anno). L'ex Napoli compirà 31 anni a dicembre, Maurito ne ha festeggiati 25 a febbraio scorso. Entrambi hanno un contratto in scadenza nel 2021, entrambi hanno visto crescere in maniera esponenziale il proprio valore di mercato negli ultimi anni. Quanto all'aspetto prettamente tecnico, sia Higuain sia Icardi sono uomini d'area di rigore, letali negli ultimi 16 metri con l'interista che di testa sa essere più pericoloso del connazionale. Qual è stato il bottino di reti? Sono 29 i gol segnati dalla punta nerazzurra, 23 nel complesso quelli del bianconero (di cui 16 in Serie A, 5 in Champions e 2 in Coppa Italia).