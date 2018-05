Facile ribattezzarli come i 3 moschettieri bianconeri. Barzagli, Chiellini e Marchisio sono gli ultimi calciatori rimasti alla Juventus tra quelli capaci di vincere gli ultimi 7 scudetti consecutivi. Dopo l'addio di Buffon e di Lichtsteiner, la Juventus dovrà affrontare la questione relativi agli ultimi senatori bianconeri e al loro contratto. Oltre alle operazioni di calciomercato per rinforzare la rosa, Marotta e Paratici devono occuparsi delle questioni relative ai rinnovi, soprattutto dei due centrali.

Juventus, nelle ultime notizie di calciomercato il rinnovo di Chiellini

Giorgio Chiellini il 14 agosto spegnerà 34 candeline sulla torta. Nonostante l'età non più giovanissima il toscano è reduce da un'ottima stagione certificata anche dall'inserimento nella squadra virtuale dei migliori calciatori della Champions. La Juventus ha già pronto da tempo il rinnovo del contratto per Chiello che è in scadenza a fine giugno. Per lui pronti altri due anni di vincolo con i bianconeri. Un modo per garantire ai giovani difensori di Allegri, ovvero Rugani e il neoacquisto Caldara la possibilità di contare sull'esperienza di uno dei difensori più competitivi della Serie A. Le cifre potrebbero essere uguali a quelle che Chiellini percepisce attualmente, ovvero 3.5 milioni a stagione.

Barzagli prolunga il suo contratto con la Juve per una stagione

Discorso molto simile per Andrea Barzagli. E' stato lo stesso campione del mondo ad annunciare la sua volontà di continuare a giocare nonostante i 3 anni in più del compagno di reparto. Allegri ha dimostrato di saper gestire nel migliore dei modi a livello fisico l'ex Wolfsburg che, dovrebbe prolungare di un'altra stagione a 3 milioni di euro. Probabilmente la sua prossima annata sarà anche l'ultima alla Juventus, e quasi certamente nel mondo del calcio.

Le ultime notizie di mercato sul futuro di Marchisio alla Juve

E Marchisio? Al momento non ci sono dubbi sul futuro del "Principino" soprattutto dal punto di vista contrattuale. Il terzo senatore della Juventus ha un vincolo con i bianconeri fino al 2020. Nonostante tutto però le parti s'incontreranno a breve per pianificare il futuro: il giocatore vuole chiudere la carriera alla Vecchia Signora, ma bisognerà capire la volontà della società. Non è un mistero l'interesse di diversi club della Major League Soccer nei confronti del classe 1986 che in caso di fumata nera con Madama, potrebbe anche pensare ad una nuova esperienza, magari all'estero.