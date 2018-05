Cosa bolle sotto la pentola preparata da Allegri e Marotta? Di tutto e di più ma per il momento la ricetta sembra restare segreta. Gli ingredienti principali della nuova Juventus si conoscono, sono gli stessi che hanno permesso di vincere per sette anni di seguito in Serie A e di raccogliere due finali Champions. Ma si sta studiando a qualche nuovo preparato per dare ancor più sapore al tutto.

Il tempo lo dirà, ma la sensazione è che si avvicini un mercato in cui cambieranno molte cose. Confermato Allegri, il tecnico varerà una sorta di Juve 2.0, vincente ma differente perché rinnovarsi è il segreto del successo e chi ha dato moltissimo può anche salutare e dare spazio ad altri ancor più motivati e funzionali al progetto.

Il colpo dell'estate Higuain-Icardi. Bel pentolone bolle qualcosa sicuramente in attacco. Ci sono tante voci che si rincorrono, soprattutto dietro l'ultimo tormentone Icardi-Higuain sulla strada che porta a Milano. Una trattativa suggestiva, per molti fantamercato, ma che è alimentata da indizi, sospetti, dietro le quinte che la renderebbero plausibile. Anche perché le ultime panchine del Pepita non sono state gradite dall'argentino che ha ancora molti estimatori e il cui valore è alto.

Estate di investimenti. Senza Higuain e con un Icardi in più nel mirino, la Juventus cambierebbe pelle in area: meno movimento, meno rientri a centrocampo da parte dell'attaccante ma di certo una carta d'identità migliore e il medesimo istinto da killer sotto porta. Anche economicamente parlando non ci sarebbero problemi: la Juventus è il club che nelle ultime stagioni ha guadagnato di più attraverso la Champions e i 100 milioni di clausola non fanno paura.

Morata, Cavani e Icardi: tre obiettivi. Insieme al Pipita potrebbe anche partire Mario Madzukic il cui futuro sembra destinato essere lontano dalla Juventus e dai colori bianconeri. L'addio al tedesco potrebbe far intendere che arriverà anche un altro attaccante, di qualità e grido. I nomi non mancano nemmeno in questo caso: Alvaro Morata, una rientry importante dopo le deludenti esperienze a Madrid e Londra. O Edinson Cavani, un cavallo di ritorno per la nostra Serie A dopo i trascorsi a Palermo e Napoli.

In mediana il sogno è Milinkovic. Anche in mediana ci saranno cambiamenti. Sulla lista degli addii ci dovrebbe essere il nazionale tedesco Khedira, ma anche Pjanic per il quale il mercato ribolle. Ci sono Barcellona e Real Madrid interessati al croato e le cifre che girano (70 milioni) sono di tutto rispetto. Perché al centro Allegri ha deciso che vuole cambiare qualcosa. Arriverà Emre Can ma si punta fortissimo su Milinkovic-Savic, il fenomeno della Lazio di Lotito per il quale il cartellino è schizzato oltre i 100 milioni.

La difesa, tra Perin e Cancelo. Infine, in difesa si lavora tra i pali e sulle ali. Via Buffon, confermato Szczesny, arriverà quasi certamente Perin dal Genoa per 20 milioni, assicurandosi una coppia di primo piano e per ogni evenienza. Poi Darmian, per il quale si discute col Manchester United, Cancelo oggi all'Inter ma di proprietà del Valencia, e Santiago Arias del Psv. Senza dimenticare i già tesserati Caldara e Spinazzola che potrebbero far capolino sin da subito.