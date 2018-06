Milan Skriniar sta diventando sempre più un uomo Inter. Dopo soltanto un anno? Ebbene sì. Il difensore slovacco ha subito rapito i cuori dei tifosi nerazzurri ed è stato il calciatore più costante della squadra di Luciano Spalletti. Skriniar ha parlato ai microfoni di Premium Sport ancora una volta del proprio futuro con il club nerazzurro nel post-partita dell'amichevole con la sua nazionale pareggiata 1-1 contro l'Olanda:

Abbiamo giocato bene, forse meglio loro nel secondo tempo, ma sono contento e credo che il risultato sia giusto. Noi e l'Italia fuori dal Mondiale? Peccato, però non possiamo fare niente perchè questo è il passato e ora dobbiamo solo pensare di presentarci al meglio per i prossimi obiettivi.

Sull'Inter: Resto e gioco la Champions. Icardi è felice qui

Skriniar da sempre ha fatto capire di voler restare a Milano nonostante le continue voci di mercato provenienti dalla Liga e dalla Premier League:

Resto all'Inter per giocare la Champions? Sì, questo è il mio obiettivo e sono contento che l'abbiamo raggiunta nell'ultima partita contro la Lazio. Dobbiamo prepararci al meglio per la prossima stagione e soprattutto per la Champions.

Sono contentissimo, l'accoglienza all'aeroporto è una cosa che non avevo mai visto nella mia vita. Tutti ci sono vicini e sono contentissimo per questo") e sulla possibilità di prolungamento del contratto ha affermato: "Rinnovo e poi capitano? No io non sono ancora nessuno, perciò è difficile dire. Rinnovo? Non sono ancora niente di questo, mi manca una partita con la nazionale e poi vacanza".

Non poteva mancare un battuta su Mauro Icardi, al centro di voci di mercato che lo darebbero in partenza: "Icardi? Io non posso parlare per lui, deve essere libero di decidere. Però io so che Icardi è molto felice qui, è il nostro capocannoniere e credo che rimarrà con noi". Ultima considerazione su Stefan de Vrij, neo acquisto dell'Inter per il prossimo anno e suo avversario nell'amichevole di ieri: "È molto forte e sono convinto ci darà una grossa mano".