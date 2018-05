La lunga estate calda di Maurito e Wanda. Mettete da parte le chiacchiere del gossip. Lasciate perdere le foto più audaci e gli scatti più provocanti. Accomodatevi sotto l'ombrellone – col caldo che fa sembra già di essere ad agosto – e sorbite una bevanda rinfrescante mentre vi godete lo spettacolo. Quel che sta per andare in onda è l'ennesimo film sul futuro dell'attaccante argentino che, nonostante la conquista della Champions, nel prossimo campionato potrebbe indossare una casacca differente. Ad alzare la temperatura è il timing che scatterà a luglio e fino al 15 dello stesso mese segnerà il conto alla rovescia per azionare (o meno) la clausola rescissoria da 110 milioni valida solo per l'estero. E' questa la cifra necessaria per ingaggiare la punta sudamericana, cannoniere (sia pure in condominio con Immobile) dell'ultimo campionato di Serie A.

Icardi ha un contratto che lo lega all'Inter fino al 2021 e uno stipendio netto di 4.5 milioni a stagione. Il club ha manifestato più volte la volontà di ridiscutere i termini dell'accordo ritoccando l'ingaggio e aumentando il valore della ‘liberatoria' fino a 200 milioni. Voci, intenzioni e nulla più rispetto agli scenari di mercato e alle ultime notizie che arrivano dall'Inghilterra. Con Maurizio Sarri che si appresta – salvo sviluppi clamorosi – a diventare il manager del Chelsea, il destino di Maurito potrebbe essere dall'altra parte della Manica.

in foto: Il rendimento di Mauro Icardi nell’ultima stagione (fonte whoscored.com)

L'ex tecnico del Napoli ha lasciato intendere che in cima alla lista delle preferenze c'è una punta da incastonare nel suo meccanismo perfetto: in azzurro ha avuto Higuain – che potrebbe ritrovare a Londra qualora si realizzasse l'asse con Torino per il rientro in bianconero di Morata – e avrebbe voluto proprio Icardi quando il Pipita decise di lasciare i partenopei. Allora, il presidente De Laurentiis tentò l'interista e provò a convincere la sua manager/consorte Wanda Nara ma non ci riuscì. Chissà che l'allenatore toscano adesso non venga accontentato… i tabloid fanno sapere che i Blues non avrebbero problemi a versare la somma necessaria per carpire Maurito e offrirgli anche un contratto più ricco rispetto a quello attuale.

A Icardi ha fatto un pensiero anche la Juventus che vorrebbe tentare un'operazione alla Higuain: ovvero, sottrarre a una rivale storica – in questo caso l'Inter – il suo bomber. Un affare che passa attraverso la cessione di Gonzalo Higuain che è giunto sulla soglia dei 31 anni e un ingaggio pesante (7.5 milioni netti a stagione). In caso di offerte non inferiori ai 55 milioni può lasciare Torino oppure essere sul piatto per ingolosire i nerazzurri. Ipotesi quest'ultima più difficile ma non impossibile perché le vie del mercato sono infinite.