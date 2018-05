Di fronte alle offerte milionarie dei ricchi club d'Europa, spesso e volentieri le parole non valgono nulla. Non pare però essere il caso dell'Inter che, nonostante gli assalti delle big del continente, continua a tener duro e a dichiarare di non voler cedere i propri gioielli. Nonostante le recenti dichiarazioni del direttore sportivo Piero Ausilio, Manchester City e Barcellona sarebbero in pressing per Milan Skriniar.

Secondo le ultime indiscrezioni, la società nerazzurra avrebbe infatti già ricevuto due offerte da cinquanta milioni di euro per il difensore ex Sampdoria: proposte recapitate dai dirigenti dei Citizens e da quelli catalani. Valutato nella scorsa estate intorno ai 35 milioni, il giocatore slovacco è però stato blindato dagli uomini mercato di Suning che non vogliono fare a meno del 23enne esploso a Genova.

Le parole del procuratore

Il futuro del mercato dell'Inter dipende però dalla conquista del quarto posto, che garantirebbe la Champions League della prossima stagione, e dai vincoli imposti dall'Uefa con l'ormai famoso Fair Play Finanziario. In attesa di novità, Skriniar ha preso posizione giurando fedeltà alla maglia interista: "Sono felice qui a Milano e il mio obiettivo è quello di giocare la Champions League con l’Inter".

A chiarire l'attuale posizione del giocatore, è sceso in campo anche il suo procuratore: "Abbiamo un contratto di quattro anni con l'Inter, ma tutto il mondo parla del giocatore – ha spiegato Karol Csonto a Sport.sk – Ma è anche una questione di soldi. Se l'Inter sta pensando di venderlo, è solo per 70 milioni di euro. Il giocatore è felice all'Inter, e non andrà via se non arriverà una vera e propria offerta top. Vedremo come va l'ultima partita, ma nel calcio è tutto è possibile, la situazione cambia continuamente e siamo pronti a questo".