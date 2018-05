Non è ancora finita la stagione in corso – con il colpo di coda all'Olimpico che determinerà il destino europeo dei nerazzurri – che già si presentano le divise ufficiali per il prossimo anno. Così, è stata presentata la nuova maglia dell'Inter per la stagione 2018/2019 che rappresenterà un ritorno alla tradizione con il richiamo al ‘biscione', le righe blu e nere lineari che degradano verso il bordo inferiore con una grafica a pelle di serpente. Una nuova versione della Nike, sponsor tecnico del club, presentata ufficialmente e immessa sul mercato.

20 anni di Nike. Una scelta audace, un look accattivante e particolare, il tutto incorniciato in modo netto dalle maniche e dai pantaloncini completamente neri. Un'occasione importante con cui l'Inter e Nike celebrano 20 anni di partnership commerciale con una maglietta ‘celebrativa' che racchiude in sè i migliori elementi che hanno caratterizzato la loro collaborazione negli ultimi due decenni.

Tra tradizione e Triplete. Quest'ultima versione delle classiche righe dei nerazzurri, infatti richiama da vicino le fattezze dalla prima divisa Nike in assoluto, indossata dalla squadra nella stagione 1998-99 e dalla divisa che nella stagione 2010/11 accompagnò i successi sportivi del Triplete

Il meglio in una unica divisa. La prima divisa Nike del club aveva spesse righe verticali nerazzurre sottolineate da uno swoosh color oro e dal profilo dorato dello stemma del club. La maglia 2010-11 fu resa famosa per la sua evocazione del Biscione, con righe verticali distorte per creare proprio ‘l'effetto serpente'. Tutti questi elementi caratterizzeranno la prossima divisa per la stagione 2018/2019