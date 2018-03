Milan Skriniar è stato il miglior acquisto dell'Inter la scorsa estate e durante la stagione ha fatto valere un rendimento da veterano che gli è costato subito un posto nel cuore dei tifosi nerazzurri. Il difensore centrale è stati premiato ieri sera nella sua Slovacchia come secondo miglior calciatore del 2017 alle spalle del capitano del Napoli e compagno di nazionale, Marek Hamsik, mentre al terzo posto si è piazzato il centrocampista del Celta Vigo, Stanislav Lobotka, davanti a Martin Skrtel del Liverpool e Jan Durica del Trabzonspor. Skriniar si è messo in mostra tra i migliori centrali per il rendimento espresso nella Serie A di quest'anno ed è finito nel mirino delle big del calcio estero: l'ex difensore sampdoriano ha utilizzato parole molto chiare e ha provato a tranquillizzare i tifosi dell'Inter riguardo alla sua permanenza con il club meneghino. Alla stampa slovacca, dopo la premiazione, il calciatore nerazzurro ha dichiarato

Sono felice di essere nella squadra nerazzurra. Sarebbe bello poter ripercorrere con l’Inter quello che ha fatto Hamsik per il suo Napoli. Voglio continuare a dare soddisfazione ai tifosi e li ringrazio tanto: è grazie a loro, ai miei amici ed ai miei compagni che ho potuto alzare questo premio.

Parole importanti che hanno ribadito la posizione di Milan Skriniar nei confronti del club nerazzurro per averlo portato la scorsa estate in una piazza importante. Alla finestra ci sono Barcellona e Manchester City pronte a fare follie pur di avere il difensore centrale dopo averlo inserito da tempo nella loro lista dei desideri. Walter Sabatini e Piero Ausilio dovranno lavorare duramente per riuscire a trattenerlo ma se l'Inter dovesse centrare la Champions League sarebbe meno difficile resistere alle maxi offerte che sono pronte per il muro nerazzurro.