L'Inter studia da Champions e lo fa seguendo le direttive di Luciano Spalletti che dopo la qualificazione ha ricevuto ancor più consensi all'interno del club nerazzurro. Il mercato incombe, l'Inter si è già mossa e bene sul fronte parametri zero e su acquisti che arrivano lontano dall'Europa. Tutto lascia pensare che la strada percorsa sia quella giusta, con una rosa che dovrà per forza di cose essere competitiva in vista della prossima stagione.

Si riparte dal quarto posto in campionato ma soprattutto dal ritorno in Champions League che ha garantito nuove entrate economiche, un rilancio del marchio sui mercati asiatici e soprattutto un appeal diverso anche in ottica mercato con giocatori che finalmente non rifiutano la destinazione nerazzurra.

Mercato sdoganato da Suning

Tutto ciò ha permesso anche ad Ausilio e ai suoi uomini di sondare strade fino ad oggi precluse, come quelle inglesi. Nessuna prima stella assoluta ma giocatori funzionali al progetto tecnico di Spalletti e a quello dirigenziale di Suning: nessun esborso insostenibile guardando con un occhio il campo e con l'altro la borsa.

Idea Dembèlè, in scadenza nel 2019

Così, è nata l'idea Dembèlè, centrocampista 31enne del Tottenham che Spalletti segue da sempre e che ha indicato tra i possibili elementi da inserire nel nuovo centrocampo interista. Trovando il consenso di Suning: il giocatore, oggi al Tottenham, costa 30 milioni circa ma è in scadenza nel 2019. E' il momento perfetto per trattare con gli Spurs partendo da una posizione di forza.

L'obiettivo è spuntare molo sul cartellino e spingere il club di Londra a ragionare su una cessione immediata senza rischiare il parametro zero fra 12 mesi. Suning ha dato il nullaosta a queste condizioni e Ausilio è partito alla volta di Londra per forzare la conclusione dell'affare.

Quanto guadagna e dove giocherebbe

Altro nodo, da discutere però con il giocatore e il suo entourage, è l'ingaggio percepito al Tottenham. Mousa Dembelé guadagna 4,5 milioni netti all'anno, un po' troppi per i parametri nerazzurri. Ma il suo tempo agli Spurs sembra terminato e gradirebbe il trasferimento in Italia sin da questa estate, visto che rischia di essere l'ultima occasione per strappare un buon ingaggio. Tutto lascia pensare che le strade si possano incrociare, con la felicità di Spalletti che lo inserirebbe accanto a Brozovic.