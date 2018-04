Fischio d'inizio, ore 20.45. Ma le luci a San Siro per Inter-Juventus, big match della 35sima giornata di campionato, si accenderanno molto prima sia per il grande pubblico presente allo stadio sia per gli spettatori a casa che inganneranno l'attesa con i servizi mandati in onda durante il pre-partita. Una classica del calcio tricolore che quest'anno ha un valore particolare: la squadra di Luciano Spalletti non può permettersi passi falsi, rischiando di perdere ulteriore terreno dalla zona Champions; la formazione di Massimiliano Allegri, reduce dalla sconfitta in casa contro il Napoli, sente il fiato sul collo dei partenopei (adesso a -1) nella corsa scudetto.

Record d'incasso e di spettatori al ‘Meazza': la prevendita dei biglietti ha confermato le aspettative della vigilia nonostante la diretta tv dell'incontro trasmesso in chiaro (per abbonati) dalle pay-tv, Sky e Mediaset Premium (anche in streaming sulle piattaforme online di riferimento, Sky Go e Premium play). Nessuno vuole perdersi il più grande spettacolo del derby d'Italia che cade a vent'anni dalla famosa azione Iuliano-Ronaldo che fece gridare allo scandalo.

A proposito di precedenti, cosa dicono le statistiche. Lasciando da parte le polemiche e una rivalità storica, cosa dicono le statistiche? Su 169 incontri ufficiali in Serie A è la Juventus ad aver vinto più volte (80), quasi il doppio rispetto ai successi interisti (46) e ai pareggi registrati (43). Il rapporto, però, cambia quando si restringe il campo delle sfide a quelle disputate nel recinto di San Siro: in questo caso sono i nerazzurri a prevalere con 35 vittorie (22 quelle della ‘vecchia signora) e 22 pareggi.

Un dato più recente, invece, testimonia la superiorità dei bianconeri nelle ultime stagioni durante le quali hanno conquistato ben 6 scudetti consecutivi: una sola volta l'Inter ha battuto la Juventus negli ultimi 10 precedenti in Serie A (2-1, 18 settembre 2016), raccogliendo 4 pareggi e 5 sconfitte. Sempre a San Siro c'è stato un altro acuto per i nerazzurri ma Coppa Italia (semifinale di ritorno, 2 marzo 2016): sul risultato di 3-0 si chiusero i tempi regolamentari mentre ai rigori (complice l'errore di Palacio dal dischetto) prevalsero i bianconeri. Allora sulla panchina interista c'era Roberto Mancini.

La curiosità: Icardi (quasi) sempre in gol quando vede la Juventus. Maurito è il ‘cecchino' dei bianconeri. L'attaccante argentino – che in classifica marcatori è a quota 26, -3 dal leader Ciro Immobile – nelle sue prime 3 stagioni in Serie A ha fatto sempre gol alla Juventus: 6 reti nelle 5 partita giocate dal 2012/2013 al 2014/2015. Nella stagione 2016/2017 (con De Boer in panchina) fu protagonista con un gol e una assist nella vittoria dei nerazzurri a San Siro (2-1).

Le probabili formazioni. Spalletti non può contare su Gagliardini (infortunato) e rispolvera Vecino nel 4-2-3-1 che dovrebbe schierare contro la Juventus. Accanto a lui davanti alla difesa ci sarà Brozovic. Rafinha agirà in cabina di regia affiancato da Candreva e Perisic. Icardi, punta centrale. Modulo speculare per Allegri con qualche variazione in formazione rispetto alla gara col Napoli. Howedes e Alex Sandro terzini, Barzagli e Benatia centrali di difesa. Pjanic e Khedira agiranno a centrocampo. Mentre toccherà a Cuadrado, Dybala e Mandzukic sostenere Higuain in attacco.

Inter (4-2-3-1): Handanovic; Cancelo, Skriniar, Miranda, D'Ambrosio; Borja Valero, Brozovic; Candreva, Rafinha, Perisic, Icardi. A disposizione: Padelli, Berni, Ranocchia, Santon, Lopez, Dalbert, Vecino, Pinamonti, Karamoh, Eder. Allenatore: Spalletti.

Handanovic; Cancelo, Skriniar, Miranda, D'Ambrosio; Borja Valero, Brozovic; Candreva, Rafinha, Perisic, Icardi. Padelli, Berni, Ranocchia, Santon, Lopez, Dalbert, Vecino, Pinamonti, Karamoh, Eder. Spalletti. Juventus (4-2-3-1) : Buffon; Howedes, Benatia, Rugani, Alex Sandro; Khedira, Pjanic; Douglas Costa, Dybala, Mandzukic, Higuain. A disposizione : Szczesny, Pinsoglio, Barzagli, Asamoah, Lichtsteiner, Matuidi, Bernardeschi, Bentancur, Cuadrado, Sturaro, Marchisio. Allenatore : Allegri.

: Buffon; Howedes, Benatia, Rugani, Alex Sandro; Khedira, Pjanic; Douglas Costa, Dybala, Mandzukic, Higuain. : Szczesny, Pinsoglio, Barzagli, Asamoah, Lichtsteiner, Matuidi, Bernardeschi, Bentancur, Cuadrado, Sturaro, Marchisio. : Allegri. Arbitro: Daniele Orsato di Schio (assistenti Di Fiore e Manganelli, al Var ci sarà Valeri)

Pronostici: risultato esatto e primo marcatore, le quote delle agenzie di scommesse. La vittoria della Juventus a Milano viene ritenuta un risultato abbastanza possibile da parte dei bookmakers mentre c'è sostanziale equilibrio nelle quote relative al segno ‘1' e al segno ‘X'. Quanto al risultato esatto, anche un questo caso non si registrano particolari scossoni eccezion fatta per alcune combinazioni: il risultato di 0-4 è pagato 67 volte la posta mentre il risultato di 2-4 e bancato a 95. Intermedia la valutazione delle quote per il risultato di 2-3 (41 volte la posta) oppure per il 3-0 in favore dell'Inter (37 volte la posta). Molto basse le quote dei successi di misura (1-0, 0-1) che oscillano da 6.50 a 8.50 come si evince dal raffronto proposto da superscommesse.it.

Chi sarà il primo marcatore del match? In base ai pronostici elaborati da Snai Higuain e Dybala (quotati a 6.25) hanno un'alta probabilità di essere i primi ad andare in gol nella sfida contro l'Inter a San Siro. Lievemente più elevata la quota relativa a Icardi (7.00). A salire invece le valutazione che prendono in esame Mandzukic (8.25), Perisic (9.00), Douglas Costa (9.50).

in foto: Le quote delle agenzie di scommesse su Inter–Juventus (fonte superscommesse.it)