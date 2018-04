Con la vittoria del Napoli allo Juventus Stadium la lotta scudetto si è completamente riaperta. Adesso i bianconeri hanno un solo punto di vantaggio sui partenopei quando mancano solo quattro giornate alla fine del campionato. Il gol di Koulibaly che ha permesso agli uomini di Sarri di battere i rivali in casa propria riequilibrando anche il computo degli scontri diretti ci regala dunque un finale di stagione che comunque vada sarà molto emozionante. Andiamo quindi a vedere nel dettaglio quali saranno le prossime 4 tappe di questo duello scudetto che molto probabilmente si deciderà all'ultima giornata.

35a giornata

Inter-Juventus e Fiorentina-Napoli

Fondamentale in questa corsa scudetto sarà il prossimo turno di campionato. La 35a giornata vedrà infatti i campioni d’Italia in carica impegnati a San Siro nella difficile trasferta contro l’Inter di Luciano Spalletti (sabato 28 aprile, ore 20.45), mentre il Napoli dovrà vedersela al Franchi contro la Fiorentina di Stefano Pioli (domenica 29 aprile, ore 18). Qualora il partenopei dovessero riuscire a superare la Juventus in classifica in questo turno di campionato potrebbero poi essere avvantaggiati dal calendario delle ultime tre giornate meno complicato rispetto a quello dei rivali. Un successo nel derby d’Italia dei piemontesi e contemporanea non vittoria dei campani a Firenze invece risposterebbe l'ago della bilancia a favore dei bianconeri (in virtù anche di una momentanea miglior differenza reti, discriminante a questo punto decisiva qualora si dovesse arrivare a parità di punti al termine del torneo).

36a giornata

Juventus-Bologna e Napoli-Torino

La 36a giornata invece difficilmente dovrebbe riservare sorprese per le due contendenti in lizza per lo scudetto. La Juventus affronterà in casa un Bologna già salvo senza più obiettivi (sabato 5 maggio, ore 20.45), stesso discorso per il Napoli che al San Paolo sarà di fronte al Torino di Walter Mazzarri (domenica 6 maggio, ore 15) che ormai difficilmente potrà sperare ancora di centrare una qualificazione per la prossima Europa League dopo la sconfitta con l'Atalanta.

37a giornata

Roma-Juventus e Sampdoria-Napoli

Il vero spartiacque di questa serratissima lotta scudetto sarà probabilmente la 37a giornata nella quale la Juventus sarà ospite della Roma di Eusebio Di Francesco in lotta per un posto nella prossima Champions League (e galvanizzata dalla splendida cavalcata in questa edizione dove sarà impegnata nella semifinale contro il Liverpool), mentre gli uomini di Maurizio Sarri andranno a fare visita alla Sampdoria di Marco Giampaolo che, seppur ancora in corsa per le posizioni che valgono l'Europa League, è nettamente in calo rispetto a quella apprezzata nel girone d'andata.

38a giornata

Juventus-Verona e Napoli-Crotone

E se invece l’assegnazione dello scudetto dovesse protrarsi fino all’ultima giornata, come sembra plausibile, la lotta di vertice potrebbe addirittura intrecciarsi con quella per non retrocedere. Infatti la 38a giornata metterà Juventus e Napoli, entrambe impegnate in match casalinghi, difronte rispettivamente al Verona di Fabio Pecchia e al Crotone di Walter Zenga, che al momento occupano la penultima e la quartultima posizione in classifica invischiate nella corsa salvezza che probabilmente si deciderà proprio nel turno che chiuderà l’attuale stagione.