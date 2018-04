Adesso è ufficiale: la gara di sabato sera tra Inter e Juventus a San Siro polverizzerà qualsiasi record al botteghino perché saranno oltre 5 milioni di euro di incasso in virtù dei 78.328 biglietti venduti. Si tratta di un un primato non solo per la squadra nerazzurra ma per tutta Italia: per la sfida contro la squadra bianconera non ci sarà spazio per uno spillino al Meazza, sia tra i locali che nel settore ospiti. Battuto il record precedente, che era rappresentato dai 4.8 milioni registrati nel derby d'andata contro il Milan. Ecco il tweet con cui l'Inter ha reso noto questo nuovo record di incasso per il calcio italiano: "Con 78.328 spettatori #InterJuventus è sold out! Oltre 5 milioni di incasso, record assoluto per il calcio italiano. Grazie #InterFans, #forzaInter!".

Le gare con più incassi delle italiane

Sul podio delle gare con più incasso per le squadre italiane c'è la sfida di Champions League tra il Milan e il Barcellona del 2011/2012, con 4,68 milioni di incasso nei quarti di finale; mentre scende dalle prime tre posizioni quella tra rossoneri e blaugrana della Champions 2012/2013 con 4,65 milioni di incasso negli ottavi di finale. Al quinto posto c'è il match tra Napoli e Real Madrid della scorsa edizione di Champions, gara valida per gli ottavi di finale: al San Paolo l’incasso è stato di 4,4 milioni di euro, con 56.695 tifosi presenti.

Top secret la coreografia della Curva Nord

È ancora top secret la coreografia che sarà organizzata in Curva Nord, ovvero il settore organizzato della tifoseria dell'Inter. Sul loro sito viene comunicato che un accesso laterale alla curva rimarrà chiuso per tutto il pre-partita ed è preferibile entrare dagli altri ingressi: “Durante tutto il pre-partita di sabato sera l’ingresso laterale tra Brianza e Milano Nerazzurra rimarrà chiuso per esigenze di coreografia. Invitiamo pertanto tutti a prendere posto in Curva Nord utilizzando gli altri ingressi”.