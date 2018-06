Polemiche a non finire in Germania dopo la sconfitta contro il Messico nel match d'esordio dei Mondiali 2018. Il clamoroso tonfo dei campioni in carica, ha fatto finire nel mirino di stampa, addetti ai lavori e tifosi il ct Joachim Löw per le sue scelte (in primis quella relativa alla mancata convocazione di Sané) e i giocatori tedeschi. L'ultimo a finire nell'occhio del ciclone è stato Julian Brandt. Il ragazzo del Bayer Leverkusen è entrato in campo nel finale di Germania-Messico con il piede giusto rendendosi protagonista di diversi spunti. Le critiche nei suoi confronti però riguardano quanto accaduto nel post-partita, per un selfie sorridente con in tifoso.

in foto: Il selfie di Brandt dopo Germania–Messico

Brandt e il caso del selfie dopo la sconfitta della Germania contro il Messico ai Mondiali

Subito dopo il fischio finale di Germania-Messico 0-1, i calciatori tedeschi sono usciti dal campo a testa bassa, ovviamente delusi per l'esordio ai Mondiali da dimenticare. Al momento di rientrare negli spogliatoi però Julian Brandt ha stupito tutti. Nonostante la delusione per la sconfitta, il gioiellino del Bayer si è avvicinato ad alcuni tifosi tedeschi prestandosi ad un selfie con loro. Smartphone in mano e un bel sorriso per il calciatore, con le immagini del tutto che non sono sfuggite alle telecamere.

Critiche feroci in Germania, per il selfie di Brandt dopo la sconfitta con il Messico

Pioggia di critiche dunque per l'atteggiamento di Julian Brandt. A tifosi e stampa non è piaciuto il sorriso del duttile attaccante, dopo il clamoroso ko della Germania contro il Messico. Basti pensare che sulle colonne della Bild, il gesto di Brandt è stato definito come "imbarazzante" e una mancanza di rispetto nei confronti del popolo tedesco in un momento sportivo assai negativo.

Perché Brandt si è scattato un selfie dopo Germania-Messico 0-1 ai Mondiali

In molti si sono chiesti il perché del comportamento di Brandt, che non è apparso dunque particolarmente deluso per la sconfitta della Germania contro il Messico. A fare chiarezza sull'accaduto, ci ha pensato lo stesso giocatore considerato uno dei maggiori talenti del suo Paese e seguito sul calciomercato anche dalla Juventus. Brandt infatti ha rivelato di essersi prestato al selfie per accontentare un giovanissimo tifoso della Germania che al momento dell'ingresso nel tunnel lo aveva chiamato a più riprese. Basterà questo a riscattare la sua posizione? Appuntamento intanto alla prossima partita con la Germania che affronterà la capolista del girone Svezia sabato prossimo alle ore 20.

