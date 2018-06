E' stata senza dubbio la principale sorpresa della prima tornata di gare dei Mondiali 2018. Un tonfo inaspettato quello dei campioni del mondo della Germania contro l'ottimo Messico nel match d'esordio a Russia 2018. Il gol di Lozano ha messo ko la squadra di Joachim Löw che ora non potrà commettere più passi falsi nel gruppo F contro Svezia e Corea del Sud. Anche i tedeschi sono stati vittima di quella che può essere considerata una vera e propria maledizione, che colpisce la squadre detentrici del titolo alla prima gara in un Mondiale. Nelle ultime 12 edizioni del torneo iridato infatti solo in 3 occasioni i campioni in carica hanno vinto, accumulando invece nelle altre 4 pareggi e 5 sconfitte.

La Germania campione in carica sconfitta all'esordio ai Mondiali dal Messico

Il Messico è senza dubbio una delle squadre più imprevedibili di Russia 2018 e ha le carte in regola per disputare un ottimo Mondiale. Ci si aspettava molto di più però da una Germania che fa della compattezza il suo marchio di fabbrica e che nelle competizioni iridate si esalta. E invece per la prima volta nella sua storia la nazionale tedesca ha perso la partita d'esordio in un Mondiale da detentrice del titolo (nelle precedenti 4 occasioni non era mai stata sconfitta). Un campanello d'allarme se si considera che la Germania non perdeva alla prima dei Mondiali dal 1982, quando fu messa ko dall'Algeria.

La maledizione Mondiale per le nazionali campioni in carica

Anche la Germania dunque è rimasta coinvolta in quella che può essere considerata una vera e propria maledizione legata all'esordio delle squadre detentrici del titolo ai Mondiali. Come evidenziato da OptaPaolo, nelle ultime 12 edizioni del Mondiale solo in 3 occasioni la squadra campione in carica ha vinto la sua prima partita nel torneo, ottenendo negli altri casi 4 pareggi e ben 5 sconfitte.

I risultati dei campioni in carica all'esordio ai Mondiali nelle ultime 12 edizioni, solo 4 vittorie

Basti pensare al caso della Spagna presentatasi da campione in carica ai Mondiali 2014 e travolta addirittura 5-1 dall'Olanda. Nel 2010 invece fa ancora male il ricordo della debacle azzurra che dopo il trionfo di Berlino nel 2006 fu costretta al pari da Paraguay e in seguito eliminata nella fase a gironi. L'ultima vittoria all'esordio di una nazionale detentrice del titolo invece risale al 2006 quando il Brasile s'impose sulla Croazia per 1-0. Seleçao che vinse anche al debutto nel 1998, superando la Scozia, mentre nell'edizione del 2002 si registrò il clamoroso ko della Francia contro il Senegal. Nel 1994 vittoria per la Germania sulla Bolivia, mentre a Italia '90 l'Argentina di Maradona perse 1-0 con il Camerun riuscendo però ad arrivare in finale. Nelle precedenti 4 edizioni del Mondiale invece zero vittorie (nel 1986 Italia bloccata sull'1-1 dalla Bulgaria, nel 1982 Argentina ko con il Belgio, nel 1978 pareggio a reti bianche per la Germania con la Polonia e 4 anni prima stesso risultato per il Brasile contro la Jugoslavia)