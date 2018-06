Occhi puntati sulla Bundesliga per la Juventus in sede di calciomercato. Con il colpo Emre Can in canna, dopo l'ufficialità di Perin e il riscatto di Douglas Costa, i bianconeri molto attivi in sede di trattative, oltre ai soliti noti (Darmian, De Ligt, Cancelo, Milinkovic-Savic, Chiesa e Morata) hanno messo nel mirino anche cinque giovani talenti del campionato tedesco che potrebbero rappresentare dei veri e propri jolly per la coppia d'oro Marotta-Paratici. Giocatori che hanno già dimostrato di avere doti e margini di crescita importanti, al punto da conquistare l'interesse di mercato di numerose big del palcoscenico europeo.

Kehrer e Mai, obiettivi di calciomercato per la difesa della Juventus

Il primo nome è quello del classe 1996 dello Schalke 04 Thilo Kehrer. Classe 1996, centrale capace all'occorrenza di giocare in tutti i ruoli in una difesa a 3 rappresenta un profilo molto interessante anche per doti fisiche e temperamento. Secondo il Mundo Deportivo, i buoni rapporti tra i club certificati dagli affari Howedes e Pjaca del passato potrebbero tornare utili in chiave mercato per la Juventus, con il giocatore che ha una valutazione di mercato vicina ai 15 milioni di euro. Rappresenta una vera e propria scommessa, anche se di lui potremmo sentire parlare a lungo in futuro il 18enne Lukas Mai. Prodotto del vivaio del Bayern Monaco, questo giovane colosso di 1.90 cm potrebbe diventare il centrale del futuro della nazionale tedesca. La Juve ci pensa, anche se i bavaresi non sembrano intenzionati a lasciarlo partire (contratto fino al 2021)

Juventus, tra le trattative di mercato anche Upamecano

L’altro nome caldo per il reparto arretrato è quello di Dayot Upamecano, poderoso difensore del Lipsia. Classe 1998 e in passato accostato al Milan può giocare sia come centrale, sia all'occorrenza davanti alla difesa. Anche alla luce della concorrenza l'operazione per il classe 1998 è tutt'altro che semplice anche se la quotazione di poco più di 20 milioni non rappresenterebbe un ostacolo per la Juventus.

Nelle ultime notizie di mercato della Juve Weigl e Brandt

Sono giovani, ma hanno già dimostrato di essere dei potenziali top player Julian Weigl e Julian Brandt che, come evidenziato da Juvenews.eu piacciono ai campioni d'Italia. Il primo, gioiello del Borussia Dortmund già da tempo rientra nel mirino della Juventus, a caccia di un altro mediano per il restyling di centrocampo già iniziato con l'arrivo (ormai certo) del connazionale Emre Can. Classe 1995 dotato di tecnica notevole, ha una valutazione di 30 milioni di euro e una buona esperienza internazionale. Per il secondo invece la situazione è più complicata visto che il 22enne esterno offensivo, capace all'occorrenza di giocare in tutti i ruoli a ridosso della o delle punte piace a mezza Europa: per la stella del Bayer Leverkusen potrebbe scatenarsi un'asta con cifra di partenza superiore ai 40 milioni.

in foto: Il profilo di Weigl (foto Sofascore)

Le ultime notizie di calciomercato della Juventus

Cinque profili giovani che rendono più corposa la lista degli obiettivi di mercato della Juventus. Nelle ultime ore, oltre alla suggestione Aguero come possibile sostituto di Higuain, la società bianconera ha provato a ribussare alla porta della Lazio per Milinkovic-Savic, trovando un Lotito intenzionato a non scendere a compromessi sotto i 100 milioni di euro. Si muove invece qualcosa per Chiesa, per il quale la Juve potrebbe sfruttare contropartite gradite come Pjaca e Mandragora, oltre ad una parte cash vicina ai 50 milioni. Potrebbero "bastarne" 40 invece per strappare al Valencia Cancelo, dopo la frenata con lo United per Darmian. Attenzione anche alla situazione Golovin, gioiello russo che piace molto ad Allegri.

Calciomercato Juventus, le trattative in uscita

Il nome più gettonato in chiave cessione in casa Juventus è quello di Marchisio. Al momento però la situazione è ferma, dopo che il Monaco si è fatto avanti per lui: i tifosi bianconeri infatti non vogliono perdere uno dei propri idoli. Nessuna smentita ufficiale sulle voci relative ad un possibile addio di Gonzalo Higuain per il quale bisognerà aspettare la fine del Mondiale. In caso di addio, si concretizzerebbe la pista Morata (difficile invece arrivare a Icardi). Poche possibilità invece che possa lasciare Torino Dybala nonostante l'interesse del Psg.