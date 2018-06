Mentre il nome del "gemello" Higuain è stato uno dei più gettonati in chiave calciomercato nelle prime settimane di trattative, quello di Dybala sembrava essere uscito dai radar dei top club del Vecchio Continente. Con la Juventus che non ha smentito le voci relative ad una possibile partenza del Pipita, è difficile ipotizzare anche ad un addio del numero 10 che dal canto suo non ha dato segnali di insofferenza, anzi ha invitato l'ex compagno Pogba a tornare a Torino. A sorpresa però ecco una nuova indiscrezione di mercato che riguarda la Joya e che arriva direttamente dalla Francia, tramite la stampa spagnola.

Juventus, nelle ultime notizie di calciomercato Dybala nel mirino del Psg

Le ultime notizie di calciomercato su Dybala arrivano da Parigi e in particolare da Paris United, tabloid vicino al Psg e sono state riportate dai colleghi spagnoli di As. Sul numero 10 della Juventus ci sarebbe forte l'interesse del club della Tour Eiffel, che si prepara a vivere l'inizio dell'era targata Thomas Tuchel, nuovo allenatore che ha raccolto l'eredità di Emery. E proprio il tecnico tedesco sarebbe il primo sponsor dell'operazione, in quanto vorrebbe alla sua corte La Joya per rinforzare ulteriormente l'attacco.

Perché il Psg vuole Dybala e chi potrebbe sostituire

Il tedesco avrebbe individuato nella stella argentina il possibile sostituto, non di Neymar (accostato a più riprese al Real Madrid), ma di Cavani altro giocatore accostato a più riprese al mercato in uscita. La volontà dell'ex Borussia Dortmund infatti è quella di puntare su un tridente tutto tecnica e velocità formato da O'Ney, Mbappé e Dybala, con i primi due capaci di alternarsi nelle vesti di prima punta. E l'argentino in Bleus potrebbe anche ritrovare l'ex compagno Gigi Buffon.

Dybala-Juventus, qual è la situazione attuale

Il calciatore dal canto suo potrebbe essere intrigato da questa prospettiva, anche perché secondo Paris United nei mesi scorsi avrebbe dato mandato al suo procuratore di valutare comunque tutte le offerte, e in particolare quella del Real Madrid. Una pista poi sfumata per Dybala che nelle ultime settimane in realtà non ha dato segnali di insofferenza anzi, concentrato sul Mondiale, ha dimostrato a più riprese di voler restare in bianconero. Una prospettiva confermata dalla stessa dirigenza di corso Galileo Ferraris che comunque, anche in passato ci ha abituato a cessioni eclatanti. Il tutto però solo a fronte di cifre importanti, motivo per cui lo stato attuale delle cose potrebbe cambiare nel caso in cui il Psg decidesse di mettere sul piatto un'offerta assai superiore ai 100 milioni. Tra il dire e il fare però, c'è di mezzo il Fair Play Finanziario che potrebbe rappresentare un muro invalicabile per i campioni di Francia.