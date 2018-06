La sessione di calciomercato estivo aprirà ufficialmente i battenti il prossimo primo luglio ma quasi tutte le società sono già all’opera per anticipare la concorrenza e sistemare le proprie rose in vista della prossima stagione. Così come ci ha ormai da tempo abituato anche la Juventus ha cominciato a muoversi con largo anticipo piazzando già i primi colpi e intavolando diverse trattative. Andiamo quindi a vedere qual è lo stato dell’arte in casa bianconera per quel che riguarda il calciomercato.

Perin e Douglas Costa sono bianconeri, Emre Can quasi. Si complica Darmian: virata su Cancelo

Per la Juventus che continua la sua campagna di rafforzamento in vista della nuova stagione è arrivata la prima ufficialità: il portiere Mattia Perin (25 anni) è infatti uno giocatore bianconero. Al Genoa 12 milioni di euro più 3 di bonus. Ufficialmente riscattato anche Douglas Costa (27) dal Bayern Monaco per 40 milioni di euro che saranno pagati in due tranche. A breve arriverà anche il crisma dell’ufficialità per l’ingaggio del centrocampista in scadenza con il Liverpool Emre Can (24) che ha già salutato i Reds: il tedesco nei prossimi giorni è atteso a Torino per sottoporsi alle visite mediche, dopo le quali firmerà un quadriennale da 6 milioni a stagione.

Si è complicata invece la trattativa con il Manchester United per il laterale Matteo Darmian (28): i Red Devils chiedono 20 milioni di euro mentre i bianconeri non sono disposti a sborsare una cifra superiore ai 13 milioni. Per questo i piemontesi hanno sondato il terreno con il Valencia per il terzino destro portoghese rientrato dal prestito all’Inter Joao Cancelo (24): gli spagnoli chiedono 40 milioni di euro subito mentre la Juventus vorrebbe un prestito con obbligo di riscatto per evitare di appesantire il bilancio della prossima stagione e permettersi altri importanti investimenti in questa sessione di mercato. Non facilissima l’intesa tra i due club ma i buoni rapporti tra loro (si pensi alle trattative per Neto o Zaza) e il fatto che il giocatore abbia già rifiutato la destinazione Wolverhampton, l’unica società ad aver effettivamente presentato un’offerta che soddisfi a pieno le richieste del Valencia, fa presupporre che non sia da escludere un possibile accordo.

Da Alex Sandro a Marchisio, da Benatia a Higuain: chi può partire?

Ancora lontane dalla definizione invece le possibili uscite in casa bianconera. Dopo gli addii a parametro zero di Gianluigi Buffon (pronto a difendere i pali del Psg), Stephan Lichtsteiner (che si è accasato all’Arsenal) e Kwadwo Asamoah (destinato all’Inter), sono altri 6 i calciatori appena laureatisi campioni d’Italia che potrebbero lasciare la Vecchia Signora nella prossima sessione di mercato. Quasi certo di lasciare Torino il richiestissimo Stefano Sturaro (25): in Italia piace molto al Genoa, in Spagna a Betis Siviglia e Villareal, in Inghilterra al Newcastle. Il centrocampista sanremese inoltre potrebbe anche essere usato come contropartita tecnica per raggiungere qualche obiettivo di mercato. Si deciderà dopo il Mondiale russo invece il futuro del difensore marocchino Medhi Benatia (31): sul centrale classe ’87 Olympique Marsiglia, Borussia Dortmund e Arsenal. Sempre dopo la Coppa del Mondo si deciderà anche il futuro di Gonzalo Higuain (30): qualora arrivasse un’offerta superiore ai 60 milioni di euro sarebbe presa in seria considerazione dalla dirigenza bianconera.

Per quanto riguarda la questione legata alla possibile cessione di Alex Sandro (27) e Mario Mandzukic (32): saranno gli stessi calciatori a decidere se continuare la propria avventura in bianconero o cambiare area qualora arrivassero offerte ritenute congrue dalla società piemontese. Potrebbe salutare la Juventus anche Claudio Marchisio (32) che, seppur non vorrebbe lasciare la squadra in cui ha sempre militato (ad eccezione dell’anno in cui è andato in prestito all’Empoli) fin dall’età di 8 anni, vorrebbe giocare di più rispetto a quanto fatto nelle ultime stagioni. Su di lui c’è un timido interesse del Monaco e uno più acceso, che avrebbe del clamoroso qualora dovesse concretizzarsi, dei rivali cittadini del Torino. Tante e allettanti dal punto di vista esclusivamente economico invece le ricche offerte che arrivano dalla Major League Soccer statunitense e dalla Cina per il Principino bianconero.

La Juventus però potrebbe fare cassa anche sfruttando i tanti giovani di proprietà sparsi per l’Italia e l’Europa che rientrano dai prestiti, alcuni dei quali sembrano avere un grande appeal e potrebbero rivelarsi un’ottima fonte di guadagno o divenire fondamentali pedine di scambio per abbassare la parte cash di alcune importanti trattative, quelle con Fiorentina e Lazio per Federico Chiesa e Sergej Milinkovic – Savic su tutte. Tra questi i più appetibili sono: il croato Marko Pjaca (23) sul quale c’è proprio l’interesse della Fiorentina, il centrocampista fresco di esordio con la Nazionale Rolando Mandragora (20) che piace a mezza Serie A ma che insieme a Sturaro è al momento al centro di una trattativa per un doppio ritorno al Genoa, l’attaccante dell’Under 21 Alberto Cerri (22) per il quale è già arrivata un’offerta da 12 milioni di euro dai tedeschi dell’Eintracht Francoforte.

Cosa serve: un terzino e un centrocampista per Allegri: Cancelo e Milinkovic – Savic le priorità

Con l’arrivo di Perin, e quello prossimo di Emre Can, a cui si aggiunge anche Caldara (24) le caselle lasciate vuote dagli svincolati sono state in gran parte colmate, anche se il grave infortunio di Spinazzola (25) costringe la Juventus a cercare sul mercato due terzini, uno destro che possa fare il titolare e uno sinistro (o comunque che possa giocare su entrambe le fasce): in cima alla lista dei bianconeri al momento c’è, come detto, il portoghese Joao Cancelo (24), appena rientrato a Valencia dopo l’ottima stagione in prestito all’Inter, ma si segue anche il colombiano del Psv Eindovhen Santiago Arias (26) e rimane aperta, seppur complicatasi anche per l’inserimento del Napoli, la pista che porta a Matteo Darmian. Due di questi tre potrebbero arrivare alla corte di Massimiliano Allegri: nel caso dovessero arrivare sia Cancelo che Arias sarebbe De Sciglio ad essere dirottato sulla sinistra per fare il vice – Alex Sandro.

L’altro obiettivo di Marotta e Paratici per la prossima campagna acquisti sarà quello di rinforzare il centrocampo, con Emre Can ma non solo, tant’è che la Juventus si era detta disponibile a pagare la clausola da 31 milioni di euro per il romanista Lorenzo Pellegrini (21), che però ha declinato le avances della Signora scegliendo di prolungare la sua avventura in giallorosso. I bianconeri adesso pensano al centrocampista del Cska Mosca e della nazionale russa Aleksandr Golovin (22) anche se il sogno rimane il serbo Sergej Milinkovic – Savic (23) per il quale in settimana i piemontesi si sono spinti fino ad offrire 70 milioni di euro più il cartellino del difensore Daniele Rugani (23) ricevendo però risposta negativa dalla Lazio che non sembra disposta a scendere sotto i 100 milioni per quel che riguarda la parte cash. Potenziali ulteriori mosse di mercato dipenderanno invece esclusivamente dalle eventuali cessioni.

Come giocherebbe oggi

Al netto delle trattative che sono ancora in via di definizione ecco come giocherebbe oggi la Juventus di Massimiliano Allegri:

4-3-3: Szczęsny; De Sciglio, Benatia, Chiellini, Alex Sandro; Khedira, Pjanic, Matuidì; Dybala, Higuain, Douglas Costa.