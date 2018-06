Emre Can e Perin, ma anche gli arrivi di Caldara e Spinazzola e il riscatto di Douglas Costa. La Juventus non si ferma e continua a lavorare per rinforzare la rosa di Massimiliano Allegri. Trattative di mercato che dalle parti di corso Galileo Ferraris non sono ovviamente ancora terminate, visto che la dirigenza bianconera vorrebbe ulteriormente alzare la qualità dei giocatori a disposizione del tecnico livornese. Nelle ultime ore è anche uscita anche una clamorosa indiscrezione, che ha riferito di un possibile ritorno a Torino di Paul Pogba.

Intervistato sull'argomento, Paulo Dybala ha mostrato tutta la sua felicità di fronte all'ipotesi d un eventuale rientro a Vinovo del centrocampista francese: "Sentire che Paul potrebbe tornare mi rende molto contento anche per la nostra amicizia, così la smetteremmo di fare videochiamate e torneremmo ad allenarci insieme – ha scherzato l'attaccante argentino – Con Paul ho mantenuto un bel rapporto anche dopo la sua partenza per l'Inghilterra".

Lo scoglio dell'ingaggio

"Con lui mi trovavo benissimo in campo e avevamo molto feeling – ha continuato Dybala, nell'intervista rilasciata a "Tyc Sports" – Anche fuori dal campo ci siamo sempre trovati molto bene. Creavamo sempre nuovi saluti, nuovi modi di festeggiare un gol, come quando ci toccammo con il dito dopo aver visto da poco Dragon Ball Z". Complice il momento sicuramente poco positivo del giocatore transalpino nel Manchester United di Mourinho, l'ipotesi di un suo ritorno in Italia non è dunque da escludere categoricamente.

Acquistato dallo United per 105 milioni di euro, Pogba è ora chiamato ad uscire allo scoperto e a dichiarare cosa vuol fare nella prossima stagione. La dirigenza inglese di fronte ad una sua richiesta di cessione non si opporrebbe, ma vorrebbe certamente rientrare nel grande investimento fatto nell'estate di due anni fa. Per tornare a Torino, oltre alla difficile intesa tra i due club, anche lo stesso Pogba sarebbe chiamato ad uno sforzo economico e a rinunciare a parte di quei 7 milioni di euro di ingaggio a stagione che attualmente guadagna.