Nonostante i tanti rumors circolati nelle ultime settimane, il futuro di Paul Pogba sarà molto probabilmente ancora a Manchester. L'ex centrocampista della Juventus, nonostante non abbia entusiasmato in quest'ultima Premier League, rimane comunque un giocatore molto apprezzato da diversi club europei ma allo stesso tempo fondamentale per i Red Devils. A confermarlo sono arrivate le parole il manager dello United, José Mourinho, che ha sgombrato il campo da un possibile addio del francese.

"Credo che Paul sarà qui anche la prossima stagione – ha dichiarato ai tabloid britannici il tecnico portoghese – Posso garantire che non voglio che vada via e che la società non vuole cederlo. Le presunte offerte? Non c'è stato alcun approccio di mercato con lui, col suo agente (Mino Raiola ndr) o con un altro club per cui al momento, per me, resta".

Le ipotesi di mercato e la voce di un ritorno in Francia

Le ultime indiscrezioni legate al nazionale francese, parlano però di un possibile ritorno in patria proprio per presunti problemi personali con Mourinho. Sul giocatore dello United, Fair Play Finanziario permettendo, ci sarebbe infatti il Paris Saint-Germain: pronto ad un investimento importante per riportare Pogba in Ligue 1. Secondo le notizie arrivate dalla Francia, la società parigina potrebbe però metter mano al portafoglio solo in caso di cessione di Neymar al Real Madrid.

Dopo aver offerto il suo giocatore non solo al club di Florentino Perez ma anche ai nuovi campioni d'Inghilterra del Manchester City di Pep Guardiola, Mino Raiola avrebbe dunque spostato il tiro sulla società campione di Francia. Per il PSG Pogba è in realtà un vecchio pallino, con Nasser Al-Khelaïfi che in passato aveva già cercato di strappare il centrocampista quando ancora militava nella Juventus.