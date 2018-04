José Mourinho vuole Jorginho. Il Manchester United ha puntato il regista del Napoli e proverà a portarlo all'Old Trafford già dalla prossima estate. In casa Red Devils è probabile che ci siano alcuni cambiamenti in rosa e soprattutto sulla linea mediana potrebbero arrivare della novità: rumors britannici parlano di un Paul Pogba sul piede di partenza ma, indipendentemente dalla cessione del francese, José Mourinho ha fatto già capire alla società di voler acquistare uomini di valore per il centrocampo e renderlo più duttile a seconda degli avversari che si vanno ad affrontare e l'italo-brasiliano è il secondo nella liste del portoghese. Lo Special One sta già sfogliando la margherita: l'obiettivo principale è Tony Kroos del Real Madrid, che sarebbe l'uomo l'ideale per colmare il vuoto che lascerebbe la presunta partenza del Polpo Pogba o per affiancarlo, ma si tratta di un'operazione molto complessa e di difficile chiusura mentre la seconda opzione del manager portoghese fa riferimento al Napoli perché, secondo quanto riporta il tabloid The Indipendent, lo United potrebbe presentare un'offerta per Jorginho, che ha affascinato Mourinho per la sua duttilità e la dirigenza britannica starebbe pensando di affondare il colpo in estate.

in foto: La scheda di Jorginho. (wyscout.com)

Sulla lista di Mou ci sono Weigl, Fred e Soler

Il regista italo-brasiliano non è il solo nella lista degli uomini desiderati dei Red Devils: sul taccuino ci sono anche Julian Weigl del Borussia Dortmund, Fred dello Shakhtar Donetsk e Carlos Soler del Valencia. L'impressione è che in estate il Manchester United vorrebbe arrivare a prendere due rinforzi nella mediana perché anche Marouane Fellaini, in scadenza a giugno, è destinato a fare le valigie e Ander Herrera e Nemanja Matic sono gli unici ad aver dimostrato continuità insieme al giovane Scott McTominay.