E' presto per parlare di mercato ma l'estate si avvicina e anche il tempo delle trattative ufficiali. Nei giorni in cui si parla di Neymar al Real Madrid, ecco che si inserisce un effetto a catena su chi potrebbe puntare il club campione di Francia. Ed ecco servito l'ultimo gossip: Paul Pogba. Il francese potrebbe essere il nuovo oggetto del desiderio dei parigini.

Non c'è un filo che lega l'una e l'altra trattativa ma molti esperti di calciomercato hanno già vagliato possibili panorami estivi. Con le notizie secondo cui il Real starebbe incontrando in gran (ma non troppo) segreto O'Ney c'è subito chi rilancia con il nuovo acquisto su cui il PSG punterebbe: Paul Pogba, che a Manchester non sta vivendo un buon periodo.

Affari a tre cifre. I soldi non sarebbero un problema per nessuno. Un'estate fa il PSG aveva investito 222 milioni per il brasiliano Neymar dal Barcellona. Oggi O'Ney potrebbe essere venduto per 260 milioni al Real Madrid. Stesso dicasi per Pogba. Dalla Juventus al Manchester per una spesa di 100 milioni. Oggi, il francese potrebbe essere ceduto ai connazionali per 120 milioni.

Raiola, prima il Real poi il City ora il Psg. Il tutto è reso possibile anche dall'ultima indiscrezione secondo la quale il procuratore di Pogba, Mino Raiola, avrebbe offerto il proprio assistito ai campioni di Francia. I rapporti tra Pogba e Mourinho sono ai minimi termini e un addio al Manchester United è la strada che l'agente vorrebbe percorrere. Raiola bob a caso avrebbe già proposto il suo assistito anche a Real Madrid e Manchester City senza grandi successi. Ma col PSG il discorso sembrerebbe essere differente.

La spada del fair play. Per il Paris Saint-Germain non è una questione di spesa. Più che altro è una questione di fair play. Ha speso uno sproposito per Neymar incappando nelle maglie dell'Uefa che ha predisposto già una serie di controlli. Poi ci sono i 180 milioni dati al Monaco per Mbappè. Tirarne fuori altri 120 per Pogba significherebbe giocare col fuoco. Il centrocampista piace da sempre a Parigi, in passato c'erano stati contatti. Oggi c'è anche un canale preferenziale.