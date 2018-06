C'è anche il nome di uno dei calciatori più talentuosi del panorama calcistico russo nelle ultime notizie di calciomercato della Juventus. La società bianconera già scatenata in sede di trattative, come confermato dal riscatto di Douglas Costa, dall'ufficializzazione di Perin e dall'arrivo imminente di Emre Can ha messo nel mirino anche la stella del CSKA Mosca e della nazionale padrona di casa ai prossimi Mondiali Aleksandr Golovin

Juve, nelle ultime notizie di calciomercato c'è Golovin

Aleksandr Golovin è dunque uno degli ultimi nomi finito nel calderone di calciomercato della Juventus. Un centrocampista offensivo moderno il classe 1996 che ha dimostrato con la maglia del CSKA, il club in cui ha militato sia a livello giovanile che tra i professionisti, di avere doti tecniche e margini di miglioramento importanti. Si tratta del classico profilo che tutti gli allenatori vorrebbero alla luce delle sue capacità di ricoprire più ruoli in mediana e a ridosso delle punte. Ne sa qualcosa il Napoli che poche settimane fa ha sondato il terreno per lui, prima di ripiegare su altri profili.

Chi è Aleksandr Golovin, il nome nuovo nelle trattative di mercato della Juventus

22 anni compiuti da pochissimo, dotato di un fisico agile e sgusciante Golovin è un calciatore che fa della duttilità, dell'intelligenza tattica e delle doti tecniche i suoi punti di forza. Un jolly capace di giocare in tutti i ruoli a ridosso della prima punta, sia come trequartista che come esterno offensivo, mostrandosi abile sia nella fase di recupero palla, sia in quella propositiva. Piede destro molto "delicato" che gli ha permesso di realizzare diversi gol anche dalla distanza, non disdegna le conclusioni di sinistro. E' uno dei punti di riferimento della nazionale russa padrona di casa ai prossimi Mondiali, che i tifosi si augurano Golovin possa trascinare lontano.

in foto: Numeri e ruoli di Golovin (foto Whoscored.com)

Il piano della Juventus per Golovin e le possibili cifre dell'operazione

Proprio i Mondiali rappresentano una chiave importante per l'eventuale operazione di calciomercato Golovin. La Juventus non vuole correre il rischio che il valore del cartellino del ragazzo, attualmente sui 20 milioni, possa aumentare ulteriormente in caso di ottime prestazioni iridate. Ecco allora che Marotta e Paratici starebbero provando ad accelerare i tempi, con una missione molto difficile in quanto il ragazzo al momento è concentrato esclusivamente sulla Russia e solo dopo la kermesse prenderà in considerazione le varie offerte di mercato, comprese quelle della Premier.

Perché la Juventus vuole Golovin

La Juventus ha le idee molto chiare sul calciomercato. Golovin in bianconero non sarebbe certo del posto da titolare, ma rappresenterebbe per Allegri una carta importante, ottima in chiave turnover e utilizzabile in vari ruoli. Interessa e non poco in primis la sua visione di gioco e la capacità di verticalizzazione immediata che gli permette di contribuire al ribaltamento dell'azione da difensiva a offensiva. Un aspetto in cui la Juventus ha dimostrato di avere dei limiti nella stagione appena archiviata.